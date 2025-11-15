कथावाचक आशुतोष चैतन्य बिलासपुर में गिरफ्तार, सतनामी समाज पर की थी विवादित टिप्पणी

CG News: बिलासपुर में श्रीमद्भागवत कथा के दौरान सतनामी समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में एमपी के कथावाचक आशुतोष चैतन्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ( CG News ) बता दें कि तखतपुर क्षेत्र के पड़रिया रोड में चल रही श्रीमद्भागवत कथा के दौरान समाज विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसे लेकर समाज प्रमुखों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसके बाद आज कार्रवाई हुई है।