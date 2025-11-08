नशे में छोटे भाई से रेप… मन भर गया तो घोंटा गला, ​फिर फांसी के फंदे पर लटकाया

अननेचुरल सेक्स और मर्डर का यह मामला मरवाही थाना क्षेत्र का है। 2 नवंबर को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक दस वर्षीय बालक घर के पास बन रहे निर्माणाधीन भवन की यार में फांसी पर लटका हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला संदेहास्पद प्रतीत होने पर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई। तत्पश्चात फॉरेंसिक अधिकारी शांतनु राठौर के साथ डीएसपी दीपक मिश्रा भी मौके पर पंचनामा करने पहुंचे। पंचनामे के दौरान बालक के शरीर पर कुछ ऐसे निशान पाए गए जिनसे हत्या की आशंका हुई। पुलिस अधीक्षक एस.आर. भगत द्वारा जिला स्तर पर डॉक्टर्स की टीम गठित कर पोस्टमार्टम करवाया गया।