बिलासपुर

नशे में छोटे भाई से रेप… मन भर गया तो घोंटा गला, ​फिर फांसी के फंदे पर लटकाया

CG Rape case: छत्तीसगढ़ के मरवाही इलाके से 10 साल के बालक के मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने बताया कि बुआ के बेटे ने अपने ही भाई के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया...

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Chandu Nirmalkar

Nov 08, 2025

CG Rape case

छोटे भाई से अनैतिक कृत्य और मर्डर के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया ( Photo - Patrika )

CG Rape case: नशे में धुत एक भाई से अननेचुरल सेक्स के बाद मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। इस खौफनाक कांड का खुलासा एक महीने बाद हुआ। ( CG News ) आरोपी ने जुर्म छुपाने के लिए उसे फांसी के फंदे पर लटकाया था। हालांकि जांच के बाद आरोपी भाई का घिनौना चेहरा सामने आ गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर रही है।

CG Rape case: शरीर में मिले थे चोट के निशान

अननेचुरल सेक्स और मर्डर का यह मामला मरवाही थाना क्षेत्र का है। 2 नवंबर को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक दस वर्षीय बालक घर के पास बन रहे निर्माणाधीन भवन की यार में फांसी पर लटका हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला संदेहास्पद प्रतीत होने पर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई। तत्पश्चात फॉरेंसिक अधिकारी शांतनु राठौर के साथ डीएसपी दीपक मिश्रा भी मौके पर पंचनामा करने पहुंचे। पंचनामे के दौरान बालक के शरीर पर कुछ ऐसे निशान पाए गए जिनसे हत्या की आशंका हुई। पुलिस अधीक्षक एस.आर. भगत द्वारा जिला स्तर पर डॉक्टर्स की टीम गठित कर पोस्टमार्टम करवाया गया।

टीम ने की जांच

प्रारंभिक पड़ताल में घरवालों, पड़ोसियों सहित कई ग्रामीणों से डोर-टू-डोर जाकर पूछताछ की गई। पूछताछ में मृतक के रिश्ते की बुआ का बेटा अर्जुन (उम्र 25 वर्ष), जो मूलत: थाना पसान क्षेत्र के ग्राम अमझर का निवासी है, उस पर संदेह गहराया। जांच में पता चला कि आरोपी अर्जुन का नाम पूर्व में भी एक छोटे बच्चे की हत्या मामले में आया था, जो पसान थाना में दर्ज है। आरोपी अर्जुन के मोबाइल की जांच करने पर उसमें बड़ी संख्या में अप्राकृतिक सेक्स के वीडियो मिले।

ब्लाइंड मर्डर केस

ब्लाइंड मर्डर केस के खुलासे और आरोपी की धर पकड़ में थाना मरवाही के सहायक उप निरीक्षक चंदन सिंह, प्रधान आरक्षक गुलाब प्रजापति, आरक्षक अमितेश पात्रे मनोज मरावी , अनुरूप पैंकरा, अशोक कश्यप, नारद जगत व महिला आरक्षक कमलेश जगत तथा साइबर सेल के प्रधान आरक्षक रवि त्रिपाठी तथा आरक्षक राजेश शर्मा, सुरेंद्र विश्वकर्मा, हर्ष गहरवार और इंद्रपाल आर्मों की उल्लेखनीय भूमिका रही।

आरोपी आदतन अपराधी

आरोपी अर्जुन उसी गांव में अपने एक अन्य रिश्तेदार के घर रह रहा था और अपने मामा (मृतक के पिता) के घर अक्सर शराब पीने आता-जाता था। आरोपी ने बताया कि पूर्व में भी उसकी एक शादी हो चुकी है, परंतु उसकी हरकतों से परेशान होकर उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। 1 नवंबर की रात आरोपी दारू पीकर मामा के घर आया। मामा-मामी के साथ शराब पीकर खाना खाया। सभी सोने चले गए पर आरोपी बाहर ही आग तापने लगा।

गुप्तांग में किया हमला

लौटते वक्त बाड़ी के पास मामा का बड़ा लड़का अर्थात मृतक मिला। उससे कहां घूम रहे हो कहकर विवाद किया और गाली दी। इसपर बालक ने विरोध किया तो आरोपी ने गुस्से में उसके गुप्तांग में वार कर दिया। बालक को अचेत अवस्था में देख बाड़ी में ही उसके साथ अप्राकृतिक अनैतिक कृत्य किया। अपराध को छुपाने के लिए उसने मामा के निर्माणाधीन भवन में साड़ी से यार में फांसी लगाकर लटका दिया। इससे बालक की मौत हो गई। कड़ाई से पूछताछ में आरोपी ने गुनाह कबूल किया। सीन रिक्रिएशन के बाद गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

Updated on:

08 Nov 2025 12:53 pm

Published on:

08 Nov 2025 12:52 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / नशे में छोटे भाई से रेप… मन भर गया तो घोंटा गला, ​फिर फांसी के फंदे पर लटकाया

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

76 की रफ्तार, दो बार तोड़ा सिग्नल, फिर हुई भीषण टक्कर… लाल खदान हादसे की जांच में बड़ा खुलासा! दो दिन में 29 कर्मचारियों से पूछताछ

Train Accident: बिलासपुर ट्रेन हादसा, लोको पायलेट पायलट 11 की मौत, 20 लोग गंभीर रूप से घायल, बोगियों को काटकर निकाला शव
बिलासपुर

बिलासपुर रेल हादसे में मानवीय पहल, मृत लोको पायलट की बेटियों की जिम्मेदारी उठाएगी क्लीन कोल कंपनी

बिलासपुर रेल हादसे में मृतक पायलट के परिवार को मिला सहारा (photo source- Patrika)
बिलासपुर

भरोसेमंद ठेकेदार बना धोखेबाज… कारोबारी से की 18 लाख की ठगी, इस तरह जाल में फंसाकर ऐंठे पैसे

बिलासपुर

शिकार के लिए बिछाए करंट से युवक की मौत, साक्ष्य छिपाने आरोपियों ने जलाया शव, फिर… ऐसे हुआ मामले का खुलासा

मौत (Photo source- Patrika)
बिलासपुर

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ की सामान्य सभा संपन्न, चुनाव 27 नवंबर को कराने का निर्णय…

हाईकोर्ट (Photo source- Patrika)
बिलासपुर
