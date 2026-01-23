CG Suicide News: शराब दुकान में कर्मचारी ने की आत्मदाह की कोशिश, समय रहते बची जान...(photo-patrika)
CG Suicide News: छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के जैजैपुर स्थित शराब दुकान में कार्यरत एक प्लेसमेंट कर्मचारी द्वारा आत्मदाह का प्रयास किए जाने का मामला सामने आया है। घटना शराब दुकान परिसर के सामने की बताई जा रही है। मौके पर मौजूद कर्मचारियों की सतर्कता से समय रहते उसे बचा लिया गया।
घटना के तुरंत बाद कर्मचारी को जैजैपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों के अनुसार उसकी स्थिति फिलहाल स्थिर है और निगरानी में उपचार जारी है।
आत्मदाह का प्रयास करने वाले कर्मचारी की पहचान आकाश कर्ष के रूप में हुई है, जो जैजैपुर शराब दुकान में सेल्समैन के पद पर कार्यरत है। बताया गया है कि घटना से पहले आकाश ने एक पत्र लिखा था, जिसमें उसने जिला आबकारी विभाग के कुछ अधिकारियों और प्लेसमेंट एजेंसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
पत्र में उल्लेख किया गया है कि आकाश को जैजैपुर से सक्ती ट्रांसफर करने की धमकी दी जा रही थी। साथ ही प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा पैसों की मांग कर मानसिक रूप से परेशान किए जाने का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि वेतन बढ़ने के बाद कर्मचारियों से अवैध रूप से पैसे मांगे जाने की शिकायतें पहले भी सामने आती रही हैं।
घटना की सूचना संबंधित विभाग और पुलिस को दे दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की संभावना जताई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि शिकायत पत्र के आधार पर तथ्यों की जांच की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
