Chaitra Navratri 2026: महंगाई के बीच आस्था अपार, छत्तीसगढ़ में 4.25 करोड़ के ज्योति कलश, इन 5 मंदिरों में उमड़ा जनसैलाब

तेल ज्योति कलश पर लगभग 2 करोड़ 80 लाख रुपए, जबकि घी ज्योति कलश पर करीब 1 करोड़ 45 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मंदिरों में एक तेल ज्योति कलश प्रज्ज्वलित कराने के लिए 700 रुपए और घी के लिए 2100 रुपए की रसीद काटी जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे तनाव, इजराइल-ईरान युद्ध और कच्चे तेल-गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण आम जनता महंगाई को लेकर चिंतित है। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ में श्रद्धालुओं की आस्था पर इसका असर नहीं पड़ा है। बड़ी संख्या में भक्त मंदिरों में पहुंचकर ज्योति कलश प्रज्ज्वलित करा रहे हैं।