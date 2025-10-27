Chhath Puja: छठ घाट की ओर जा रहे हैं तो इन नियमों का करें पालन, नहीं तो…

Chhath Puja: छठ पर्व को लेकर शहर के घाटों में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। आज शाम को ढलते सूर्य को अर्घ्य दिया। अब सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। ( CG News ) ऐसे में उत्साह के इस माहौल में कहीं किसी को समस्या न हो इसे लेकर बिलासपुर पुलिस ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है। वहीं लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।