Chhath Puja: छठ घाट की ओर जा रहे हैं तो इन नियमों का करें पालन, नहीं तो…

छठ घाट की ओर जा रहे हैं इन नियमों का करें पालन ( Photo - Patrika )
Chhath Puja: छठ पर्व को लेकर शहर के घाटों में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। आज शाम को ढलते सूर्य को अर्घ्य दिया। अब सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। ( CG News ) ऐसे में उत्साह के इस माहौल में कहीं किसी को समस्या न हो इसे लेकर बिलासपुर पुलिस ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है। वहीं लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
छठ पर्व के अवसर पर शहर में भारी भीड़ और वाहनों की आवाजाही को देखते हुए यातायात पुलिस ने विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है। 27 और 28 अक्टूबर को विभिन्न मार्गों पर डायवर्जन और पार्किंग व्यवस्था बनाई गई है, ताकि श्रद्धालुओं और आम नागरिकों को आवागमन में असुविधा न हो। वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की गई है।
छोटे वाहनों या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, वाहन केवल पार्किंग स्थल पर ही खड़े करें, नो एंट्री और डायवर्जन का पालन करें। व्रतियों को घाट तक पहुंचाने में सहयोग दें।
छठघाट प्रवेश द्वार: राजकिशोर नगर और मोपका चौक की ओर से आने वाले छठ व्रतियों के वाहन फॉरेस्ट गेट से प्रवेश करेंगे।
निकासी गेट: फॉरेस्ट क्षेत्र की पार्किंग के वाहन मोपका रोड की ओर से बाहर निकलेंगे।
पार्किंग व्यवस्था (गुरुनानक चौक दिशा से)
कपोस्ट भवन परिसर: व्रतियों के लिए- क्षमता-300 वाहन
कपोस्ट भवन परिसर (बाइक पार्किंग): क्षमता- 500 वाहन
धान मंडी परिसर: श्रद्धालुओं के लिए: क्षमता- 400 वाहन
फॉरेस्ट एवेन्यू (वन मैदान): वीआईपी पार्किंग, क्षमता-200 वाहन
फॉरेस्ट एवेन्यू (व्रतियों के लिए): क्षमता-500 वाहन
फॉरेस्ट एवेन्यू (मंदिर परिसर प्रवेश): क्षमता-600 वाहन
रवि रिसॉर्ट खेल परिसर: सभी के लिए- क्षमता-1000 वाहन
चिल्हाटी मोड़
मोपका तिराहा
बजरंग चौक (राजकिशोर चौक)
दर्रीघाट
महमंद चौक
