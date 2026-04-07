‘गुलाम’ जैसे शब्दों से बढ़ा विवाद! कॉल पर भिड़े कांग्रेसी नेता, सियासी घमासान की वायरल ऑडियो ने बढ़ाई हलचल...(photo-patrika)
CG Congress News: छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में कांग्रेस के भीतर का विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। दो स्थानीय नेताओं के बीच कथित फोन कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें अभद्र भाषा और तीखी नोकझोंक सुनाई देने का दावा किया जा रहा है। इस घटना ने जिले के राजनीतिक माहौल को अचानक गर्म कर दिया है।
जानकारी के मुताबिक, यह ऑडियो जिला कांग्रेस अध्यक्ष घनश्याम वर्मा और कांग्रेस मंडल अध्यक्ष पवित साहू के बीच हुई बातचीत का बताया जा रहा है। वायरल क्लिप में दोनों नेताओं के बीच आपसी आरोप-प्रत्यारोप के दौरान गाली-गलौज और अपशब्दों का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई है, जिससे संगठन के भीतर की खींचतान उजागर हो गई है।
वायरल ऑडियो को लेकर यह भी दावा किया जा रहा है कि बातचीत के दौरान जिला अध्यक्ष द्वारा मंडल अध्यक्ष के लिए “अपना गुलाम” जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इस तरह की भाषा ने न सिर्फ विवाद को बढ़ाया है, बल्कि पार्टी की छवि पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
इस पूरे घटनाक्रम के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी और असमंजस का माहौल है। कई कार्यकर्ता इस तरह की सार्वजनिक विवाद और अभद्र भाषा को संगठन के लिए नुकसानदायक मान रहे हैं। इससे पार्टी की एकजुटता और अनुशासन पर भी सवाल उठने लगे हैं।
हालांकि, अब तक किसी भी पक्ष की ओर से इस ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बावजूद इसके, मामले ने तूल पकड़ लिया है और निष्पक्ष जांच की मांग उठने लगी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि ऑडियो सही पाया जाता है, तो यह पार्टी के भीतर अनुशासनात्मक कार्रवाई का बड़ा कारण बन सकता है।
इस विवाद ने न सिर्फ स्थानीय स्तर पर हलचल मचाई है, बल्कि पार्टी की छवि पर भी असर डालने की आशंका जताई जा रही है। आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर कांग्रेस संगठन क्या रुख अपनाता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
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