7 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

‘गुलाम’ जैसे शब्दों से बढ़ा विवाद! कॉल पर भिड़े कांग्रेसी नेता, सियासी घमासान की वायरल ऑडियो ने बढ़ाई हलचल…

CG Congress News: दो स्थानीय नेताओं के बीच कथित फोन कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें अभद्र भाषा और तीखी नोकझोंक सुनाई देने का दावा किया जा रहा है।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Shradha Jaiswal

Apr 07, 2026

‘गुलाम’ जैसे शब्दों से बढ़ा विवाद! कॉल पर भिड़े कांग्रेसी नेता, सियासी घमासान की वायरल ऑडियो ने बढ़ाई हलचल...(photo-patrika)

‘गुलाम’ जैसे शब्दों से बढ़ा विवाद! कॉल पर भिड़े कांग्रेसी नेता, सियासी घमासान की वायरल ऑडियो ने बढ़ाई हलचल...(photo-patrika)

CG Congress News: छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में कांग्रेस के भीतर का विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। दो स्थानीय नेताओं के बीच कथित फोन कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें अभद्र भाषा और तीखी नोकझोंक सुनाई देने का दावा किया जा रहा है। इस घटना ने जिले के राजनीतिक माहौल को अचानक गर्म कर दिया है।

CG Congress News: जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष आमने-सामने

जानकारी के मुताबिक, यह ऑडियो जिला कांग्रेस अध्यक्ष घनश्याम वर्मा और कांग्रेस मंडल अध्यक्ष पवित साहू के बीच हुई बातचीत का बताया जा रहा है। वायरल क्लिप में दोनों नेताओं के बीच आपसी आरोप-प्रत्यारोप के दौरान गाली-गलौज और अपशब्दों का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई है, जिससे संगठन के भीतर की खींचतान उजागर हो गई है।

‘गुलाम’ जैसे शब्दों के इस्तेमाल का दावा

वायरल ऑडियो को लेकर यह भी दावा किया जा रहा है कि बातचीत के दौरान जिला अध्यक्ष द्वारा मंडल अध्यक्ष के लिए “अपना गुलाम” जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इस तरह की भाषा ने न सिर्फ विवाद को बढ़ाया है, बल्कि पार्टी की छवि पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

कार्यकर्ताओं में नाराजगी और असमंजस

इस पूरे घटनाक्रम के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी और असमंजस का माहौल है। कई कार्यकर्ता इस तरह की सार्वजनिक विवाद और अभद्र भाषा को संगठन के लिए नुकसानदायक मान रहे हैं। इससे पार्टी की एकजुटता और अनुशासन पर भी सवाल उठने लगे हैं।

ऑडियो की पुष्टि नहीं, जांच की मांग

हालांकि, अब तक किसी भी पक्ष की ओर से इस ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बावजूद इसके, मामले ने तूल पकड़ लिया है और निष्पक्ष जांच की मांग उठने लगी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि ऑडियो सही पाया जाता है, तो यह पार्टी के भीतर अनुशासनात्मक कार्रवाई का बड़ा कारण बन सकता है।

संगठन की छवि पर असर, सियासी हलचल तेज

इस विवाद ने न सिर्फ स्थानीय स्तर पर हलचल मचाई है, बल्कि पार्टी की छवि पर भी असर डालने की आशंका जताई जा रही है। आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर कांग्रेस संगठन क्या रुख अपनाता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

07 Apr 2026 02:57 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / ‘गुलाम’ जैसे शब्दों से बढ़ा विवाद! कॉल पर भिड़े कांग्रेसी नेता, सियासी घमासान की वायरल ऑडियो ने बढ़ाई हलचल…

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ के 5 हजार स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं, हाईकोर्ट ने सरकार को लताड़ा, सचिव से मांगा जवाब

girl toilet new, Bilaspur high court news
बिलासपुर

बर्ड फ्लू पर बड़ा एक्श! Aiims टीम करेगी स्वास्थ्य सर्वे और सैंपलिंग, केंद्र की टीम ने बढ़ाई निगरानी...

बर्ड फ्लू पर बड़ा एक्श! Aiims टीम करेगी स्वास्थ्य सर्वे और सैंपलिंग, केंद्र की टीम ने बढ़ाई निगरानी...(photo-patrika)
बिलासपुर

Budget 2026-27: 13 अप्रैल को मेयर पेश करेंगी बजट, कई अहम प्रस्तावों पर होगी चर्चा, 8 को तय होगा प्रश्नों का क्रम

13 अप्रैल को मेयर पेश करेंगी बजट (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

Children Summer Camp: मोबाइल छोड़ मैदान में लौटे बच्चे, समर कैंप में खिल रहा बचपन, खेल के साथ सीख रहे जीवन के सबक

मोबाइल छोड़ मैदान में लौटे बच्चे (फोटो सोर्स- iStock)
बिलासपुर

AC Compressor Blast: बिलासपुर में AC कंप्रेसर फटने से जोरदार ब्लास्ट, 2 सगे भाई बुरी तरह झुलसे, मची अफरा-तफरी

ब्लास्ट के बाद अस्त-व्यस्त दुकान का सामान (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.