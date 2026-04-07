‘गुलाम’ जैसे शब्दों से बढ़ा विवाद! कॉल पर भिड़े कांग्रेसी नेता, सियासी घमासान की वायरल ऑडियो ने बढ़ाई हलचल…

CG Congress News: छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में कांग्रेस के भीतर का विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। दो स्थानीय नेताओं के बीच कथित फोन कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें अभद्र भाषा और तीखी नोकझोंक सुनाई देने का दावा किया जा रहा है। इस घटना ने जिले के राजनीतिक माहौल को अचानक गर्म कर दिया है।