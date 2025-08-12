12 अगस्त 2025,

मंगलवार

बिलासपुर

Crime News: जंगल में जुआ खेलते 10 गिरफ्तार, 3.33 लाख का सामान जब्त

Crime News: जब्त सामग्री में 83 हजार 30 रुपए नकद, 1-1 मोबाइल फोन, 5 मोटरसाइकिल, 52 पत्तों की ताश, एक कंबल और एक बोरी पानी पाउच शामिल है।

बिलासपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 12, 2025

जंगल में जुआ खेलते 10 गिरफ्तार (Photo source- Patrika)
जंगल में जुआ खेलते 10 गिरफ्तार (Photo source- Patrika)

Crime News: रतनपुर पुलिस ने ग्राम चपोरा चांपी बांध के पास जंगल में दबिश देकर जुआ खेल रहे 10 जुआरियों को रंगे हाथ पकड़ लिया। पुलिस ने मौके से कुल 3 लाख 33 हजार 30 रुपए का सामान जब्त किया। जब्त सामग्री में 83 हजार 30 रुपए नकद, 1-1 मोबाइल फोन, 5 मोटरसाइकिल, 52 पत्तों की ताश, एक कंबल और एक बोरी पानी पाउच शामिल है। थाना प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार चौहान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने उक्त कार्रवाई की।

इन्हें किया गया गिरफ्तार

Crime News: अमित कुमार वाल्मीकि (37), गोडपारा शाहिद कुरैशी (४५), खपरगंज गुलशन नामदेव (3४), मसानगंज शहबाज खान (3१), मध्य नगरी चौक आशीष कुमार (3५), तालापारा नितेश नागदोने (3३), अंबेडकर नगर मोहमद सलीम शेख (४२), तालापारा गोलू कुमार उर्फ लक्ष्मीनारायण (3४), मगरपारा संतोष कुमार पांडेय (3२), पुलिस लाइन, महिला थाना के पीछे शेख अतर हुसैन (४२), ईदगाह चौक बिलासपुर

Updated on:

12 Aug 2025 03:36 pm

Published on:

12 Aug 2025 03:35 pm

