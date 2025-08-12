Crime News: जंगल में जुआ खेलते 10 गिरफ्तार, 3.33 लाख का सामान जब्त

Crime News: रतनपुर पुलिस ने ग्राम चपोरा चांपी बांध के पास जंगल में दबिश देकर जुआ खेल रहे 10 जुआरियों को रंगे हाथ पकड़ लिया। पुलिस ने मौके से कुल 3 लाख 33 हजार 30 रुपए का सामान जब्त किया। जब्त सामग्री में 83 हजार 30 रुपए नकद, 1-1 मोबाइल फोन, 5 मोटरसाइकिल, 52 पत्तों की ताश, एक कंबल और एक बोरी पानी पाउच शामिल है। थाना प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार चौहान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने उक्त कार्रवाई की।