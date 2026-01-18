CG News: 5 साल के बच्चे के जन्मजात घुटने की कटोरी का पहला सफल ऑपरेशन, दुर्लभ सर्जरी से मिला नया जीवन

चिकित्सा अधीक्षक डॉ. लखन सिंह ने कहा “आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज प्रदान कर जरूरतमंद मरीजों को राहत देना सिम्स की प्रतिबद्धता है। यह सफलता पूरी टीम के समन्वय और समर्पण का परिणाम है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के मार्गदर्शन में राज्य के शासकीय चिकित्सा संस्थानों को लगातार आधुनिक संसाधन, उन्नत उपकरण एवं मानव संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सिम्स में इस प्रकार की जटिल सर्जरी का सफलतापूर्वक होना इस बात का प्रमाण है कि स्वास्थ्य विभाग से मिलने वाले संसाधनों का सही उपयोग करते हुए आमजन को उच्चस्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इससे भविष्य में प्रदेश के मरीजों को बड़े शहरों में इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।