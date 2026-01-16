16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

बिलासपुर

Crime News: गरम रोटी न मिलने पर टूटा कहर, पति ने पत्नी पर प्रेस वाले आयरन से किया ताबड़तोड़ हमला, फिर जो हुआ…

Crime News: जिस रसोई में पति के लिए प्यार से रोटी बनाई जा रही थी, वही रसोई कुछ ही पलों में चीख-पुकार और खून से भर गई। ठंडी रोटी परोसने की बात पर पति इस कदर बेकाबू हुआ कि कपड़े प्रेस करने वाला आयरन हथियार बन गया।

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Jan 16, 2026

crime News

crime News (photo- patrika)

Crime News: जिस रसोई में पति के लिए प्यार से रोटी बनाई जा रही थी, वही रसोई कुछ ही पलों में चीख-पुकार और खून से भर गई। ठंडी रोटी परोसने की बात पर पति इस कदर बेकाबू हुआ कि कपड़े प्रेस करने वाला आयरन हथियार बन गया। ताबड़तोड़ वार से पत्नी जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन गुस्सा यहीं नहीं थमा। डंडे और चप्पल से हमला जारी रहा, वहीं सास ने भी बाल पकड़कर थप्पड़ों की बरसात कर दी। यह दिल दहला देने वाली घटना बिलासपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र की है।

14 जनवरी की रात दीनदयाल कॉलोनी, मंगला में रहने वाली चित्रा पंजवानी रोज की तरह रसोई में खाना बना रही थी। पति भरत पंजवानी के आने का इंतजार था। जैसे ही खाना परोसा गया, ‘गरम रोटी दो’ कहते हुए गालियां शुरू हो गईं। चित्रा ने जब विरोध किया तो भरत ने पास में रखा आयरन उठाया और पूरे गुस्से में वार कर दिया। पहला वार बाएं हाथ की कोहनी के नीचे लगा, दर्द से तड़पती चित्रा संभल भी नहीं पाई थी कि डंडा और चप्पल से मारपीट शुरू हो गई। हाथ-पैर, पेट और सिर पर लगातार प्रहार होते रहे। इसी दौरान सास सुनीता पंजवानी भी आ गईं।

आरोप है कि उन्होंने बहू के बाल पकड़कर ‘बहू हो तो बहू जैसा रहो’ कहते हुए थप्पड़ मारे और अपमानित किया। डर और दर्द के बीच चित्रा ने मोबाइल से अपने माता-पिता को सूचना दी। यह देखकर आरोपियों ने धमकी दी-‘थाना गई तो ठीक नहीं होगा।’

माता-पिता बेटी को साथ ले गए

मौके पर डायल-112 को कॉल किया गया। कुछ ही देर में माता-पिता पहुंचे और घायल चित्रा को थाने लेकर गए। सिविल लाइंस पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर पति भरत पंजवानी और सास सुनीता पंजवानी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। घायल महिला का इलाज अस्पताल में जारी है, जबकि पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।

Published on:

16 Jan 2026 12:49 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Crime News: गरम रोटी न मिलने पर टूटा कहर, पति ने पत्नी पर प्रेस वाले आयरन से किया ताबड़तोड़ हमला, फिर जो हुआ…

