Crime News: गरम रोटी न मिलने पर टूटा कहर, पति ने पत्नी पर प्रेस वाले आयरन से किया ताबड़तोड़ हमला, फिर जो हुआ…

14 जनवरी की रात दीनदयाल कॉलोनी, मंगला में रहने वाली चित्रा पंजवानी रोज की तरह रसोई में खाना बना रही थी। पति भरत पंजवानी के आने का इंतजार था। जैसे ही खाना परोसा गया, ‘गरम रोटी दो’ कहते हुए गालियां शुरू हो गईं। चित्रा ने जब विरोध किया तो भरत ने पास में रखा आयरन उठाया और पूरे गुस्से में वार कर दिया। पहला वार बाएं हाथ की कोहनी के नीचे लगा, दर्द से तड़पती चित्रा संभल भी नहीं पाई थी कि डंडा और चप्पल से मारपीट शुरू हो गई। हाथ-पैर, पेट और सिर पर लगातार प्रहार होते रहे। इसी दौरान सास सुनीता पंजवानी भी आ गईं।