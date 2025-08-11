CG News: बाप-बेटों की करतूत कैमरे में देख पुलिस भी हैरान, पिता गिरफ्तार और बच्चे बाल गृह में…

CG News: पलारी थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। जहां एक पिता ने अपने ही दो नाबालिग बेटों को साथ लेकर दुकान में चोरी की। घटना डोमन ट्रेडर्स में हुई और पूरी वारदात दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि उनके दोनों नाबालिग बेटों को बाल गृह भेजा गया।
थाना प्रभारी हेमंत पटेल ने बताया कि आरोपी धर्मेंद्र बंजारे पहले भी चोरी के मामलों में जेल जा चुका है। अपनी पुरानी आदतों से बाज न आते हुए इस बार उसने बच्चों को भी अपराध के रास्ते पर धकेल दिया। रात में आरोपी अपने बेटों के साथ ग्राम वटगन चौराहा, कौवाडीह रोड स्थित डोमन ट्रेडर्स दुकान के पीछे पहुंचा। वहां पीछे की दीवार में सेंध लगाकर अंदर घुसा और काउंटर में रखा करीब 24.600 नकदी चोरी कर ले गया।
CG News: सुबह दुकान संचालक ने जब ताला और दीवार टूटी देखी तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में साफ नजर आया कि धर्मेंद्र बंजारे अपने बेटों के साथ चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और त्वरित दबिश के आधार पर कुछ ही घंटों में आरोपी पिता और दोनों नाबालिग बेटों को पकड़ लिया। चोरी की पूरी रकम बरामद कर ली गई।