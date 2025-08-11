CG News: बाप-बेटों की करतूत कैमरे में देख पुलिस भी हैरान, पिता गिरफ्तार और बच्चे बाल गृह में…

CG News: सुबह दुकान संचालक ने जब ताला और दीवार टूटी देखी तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में साफ नजर आया कि धर्मेंद्र बंजारे अपने बेटों के साथ चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और त्वरित दबिश के आधार पर कुछ ही घंटों में आरोपी पिता और दोनों नाबालिग बेटों को पकड़ लिया। चोरी की पूरी रकम बरामद कर ली गई।