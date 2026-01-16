IT Raid Breaking: सड़क ठेकेदार BR गोयल के ठिकानों पर छापा, बिलासपुर पाराघाट टोल प्लाजा स्थित ऑफिस में जांच जारी

उस दौरान आयकर विभाग के लगभग 200 अधिकारी कार्रवाई में शामिल थे। विभाग को 300 करोड़ रुपये से अधिक की टैक्स चोरी का संदेह था, जिसके चलते यह व्यापक छापेमारी की गई थी। उस कार्रवाई ने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी थी। अब एक बार फिर सड़क ठेकेदार बी.आर. गोयल के ठिकानों पर हुई इस ताजा कार्रवाई से यह संकेत मिल रहे हैं कि आयकर विभाग प्रदेश में टैक्स चोरी और वित्तीय गड़बड़ियों के मामलों को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है। आने वाले समय में इस छापेमारी से जुड़े और भी खुलासे सामने आ सकते हैं।