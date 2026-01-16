16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

बिलासपुर

IT Raid Breaking: सड़क ठेकेदार BR गोयल के ठिकानों पर छापा, बिलासपुर पाराघाट टोल प्लाजा स्थित ऑफिस में जांच जारी

IT Raid Breaking: सड़क निर्माण से जुड़े ठेकेदार बी.आर. गोयल के ठिकानों पर शुक्रवार सुबह आयकर विभाग ने एक साथ छापेमारी की कार्रवाई शुरू की।

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Jan 16, 2026

BR गोयल के ठिकानों पर आईटी की रेड (फोटो सोर्स- पत्रिका)

BR गोयल के ठिकानों पर आईटी की रेड (फोटो सोर्स- पत्रिका)

IT Raid Breaking: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सड़क निर्माण से जुड़े ठेकेदार बी.आर. गोयल के ठिकानों पर शुक्रवार सुबह आयकर विभाग ने एक साथ छापेमारी की कार्रवाई शुरू की। यह कार्रवाई सिर्फ बिलासपुर तक सीमित नहीं रही, बल्कि इंदौर सहित अन्य शहरों में स्थित उनके ठिकानों पर भी आयकर विभाग की टीम पहुंची है।

बिलासपुर पाराघाट टोल प्लाजा स्थित ऑफिस पहुंची टीम

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आयकर विभाग की टीम पाराघाट टोल प्लाजा स्थित टोल ऑफिस में भी पहुंची हुई है। यहां तीन अलग-अलग वाहनों में सवार होकर आए अधिकारी दस्तावेजों की गहन जांच कर रहे हैं। इसके साथ ही मौके पर मौजूद कर्मचारियों से पूछताछ भी की जा रही है। अधिकारियों का फोकस वित्तीय लेन-देन, आय-व्यय से जुड़े रिकॉर्ड और टैक्स से संबंधित कागजातों पर बताया जा रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, यह छापेमारी बिलासपुर और इंदौर समेत कई ठिकानों पर एक साथ की गई है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि मामला बड़े स्तर की वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा हो सकता है। फिलहाल आयकर विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन कार्रवाई को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

1 महीने पहले 45 ठिकानों पर पड़ी थी रेड

गौरतलब है कि इससे पहले भी छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की थी। करीब एक महीने पहले, 4 दिसंबर 2025 को आयरन और स्टील कारोबार से जुड़े व्यापारियों और उनसे संबंधित लोगों के कुल 45 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा था। यह कार्रवाई रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और रायगढ़ जैसे प्रमुख शहरों में की गई थी और करीब चार दिनों तक चली थी।

उस दौरान आयकर विभाग के लगभग 200 अधिकारी कार्रवाई में शामिल थे। विभाग को 300 करोड़ रुपये से अधिक की टैक्स चोरी का संदेह था, जिसके चलते यह व्यापक छापेमारी की गई थी। उस कार्रवाई ने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी थी। अब एक बार फिर सड़क ठेकेदार बी.आर. गोयल के ठिकानों पर हुई इस ताजा कार्रवाई से यह संकेत मिल रहे हैं कि आयकर विभाग प्रदेश में टैक्स चोरी और वित्तीय गड़बड़ियों के मामलों को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है। आने वाले समय में इस छापेमारी से जुड़े और भी खुलासे सामने आ सकते हैं।

Published on:

16 Jan 2026 01:18 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / IT Raid Breaking: सड़क ठेकेदार BR गोयल के ठिकानों पर छापा, बिलासपुर पाराघाट टोल प्लाजा स्थित ऑफिस में जांच जारी

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

