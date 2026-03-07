Crime News: कपड़े बदलते समय युवती का बनाया वीडियो, विरोध पर भाई पर चाकू से हमला, 3 आरोपी पर केस

घटना के कुछ समय बाद रात करीब 7 बजे युवती का भाई घर के पास स्थित दुकान पर गया। इसी दौरान मोनिस हटकेश्वर अपने साथियों वासु हटकेश्वर और हनी हटकेश्वर के साथ वहां पहुंचे। तीनों आरोपितों ने मिलकर युवक को पकड़ लिया। इस दौरान वासु हटकेश्वर ने धारदार हथियार से युवक की पीठ पर वार किया, जिससे वह घायल हो गया। मोनिस और हनी हटकेश्वर ने भी हाथ-मुक्कों से युवक के हाथ, पैर और पेट पर हमला किया। आसपास के लोगों ने छुड़ाया। पीड़िता की मां की शिकायत पर तोरवा पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ छेड़छाड़, मारपीट और धमकी देने की धाराओं में मामला दर्ज किया है।