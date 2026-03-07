7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

RTE Admission 2026: नर्सरी में एडमिशन बंद, बड़े स्कूलों की हाई फीस से अभिभावक परेशान, 31 मार्च तक आवेदन का मौका

RTE Admission 2026: शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत नि:शुल्क शिक्षा की सुविधा से नर्सरी कक्षा को बाहर किए जाने के बाद अभिभावकों की परेशानी बढ़ गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Mar 07, 2026

Right to Education, Right to Education Rules, Right to Education New Rules, RTE, RTE New Rules, Admission in RTE, How to do RTE Admission, When will RTE Admission happen, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन नियम, राइट टू एजुकेशन नए नियम, आरटीई, आरटीई नए नियम, आरटीई में एडमिशन, आरटीई एडमिशन कैस करें, आरटीई एडमिशन कब होंगे

फाइल फोटो- पत्रिका

RTE Admission 2026: शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत नि:शुल्क शिक्षा की सुविधा से नर्सरी कक्षा को बाहर किए जाने के बाद अभिभावकों की परेशानी बढ़ गई है। शहर के अधिकांश निजी स्कूलों में तीन साल के बच्चों की नर्सरी कक्षा में प्रवेश के लिए 40 से 50 हजार रुपए तक सालाना फीस ली जा रही है, जिससे मध्यम और गरीब वर्ग के अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है।

अभिभावकों का कहना है कि पहले कई स्कूलों में शुरुआती कक्षाओं में कम फीस में पढ़ाई की सुविधा मिल जाती थी, लेकिन अब नर्सरी कक्षा को आरटीई योजना से बाहर कर दिए जाने के कारण उन्हें निजी स्कूलों की तय फीस भरनी पड़ रही है। कई बड़े स्कूलों में एडमिशन के समय अलग से रजिस्ट्रेशन और अन्य शुल्क भी लिया जा रहा है।

RTE Admission 2026: कक्षा-1 में ही होगी भर्ती

शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक आरटीई के तहत वर्तमान में कक्षा पहली से 12वीं तक के लिए ही नि:शुल्क शिक्षा का प्रावधान है। नर्सरी या प्री-प्राइमरी कक्षाएं इस योजना में शामिल नहीं हैं। ऐसे में इन कक्षाओं में प्रवेश पूरी तरह स्कूल प्रबंधन के नियमों और फीस संरचना पर निर्भर करता है।

31 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन

आरटीई के तहत कमजोर और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाने की प्रक्रिया जारी है। विभाग के अनुसार इच्छुक अभिभावक 31 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद लॉटरी के माध्यम से पात्र बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा। अभिभावकों का कहना है कि यदि नर्सरी कक्षा को भी आरटीई योजना में शामिल किया जाए तो छोटे बच्चों की पढ़ाई की शुरुआत में ही आर्थिक बोझ कम हो सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

07 Mar 2026 01:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / RTE Admission 2026: नर्सरी में एडमिशन बंद, बड़े स्कूलों की हाई फीस से अभिभावक परेशान, 31 मार्च तक आवेदन का मौका

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Car Stunt Video: चलती कार में युवकों की खतरनाक स्टंटबाजी, सोशल मीडिया पर Video हुआ वायरल

खतरनाक स्टंटबाजी (photo source- Patrika)
बिलासपुर

Suicide Case: होली की रात घर में फांसी पर लटका मिला ग्रामीण का शव, गांव में फैली सनसनी…

ग्रामीण का शव फंदे पर लटका मिला (photo source- Patrika)
बिलासपुर

CG High Court: ‘महत्वपूर्ण चूक’ से कमजोर पड़ा टीचर का केस, हाईकोर्ट ने आरोपियों की बरी को दी मंजूरी

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (photo source- Patrika)
बिलासपुर

CG Bus Accident: छत्तीसगढ़ में एक और दर्दनाक हादसा, बस-ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत, 4 लोगों की मौत, 12 घायल

CG Bus Accident: छत्तीसगढ़ में एक और दर्दनाक हादसा, बस-ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत, 4 लोगों की मौत, 12 घायल
बिलासपुर

दुबई में फंसे छत्तीसगढ़ के 3 दोस्त, सुरक्षित वापसी के लिए सरकार से की अपील

दुबई में फंसे छत्तीसगढ़ के 3 दोस्त, सुरक्षित वापसी के लिए सरकार से की अपील
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.