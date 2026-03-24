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Cylinder Blast: शादी घर में सिलेंडर ब्लास्ट, मातम में बदलीं खुशियां, 20 लाख का सामान जलकर राख

Cylinder Blast: नेहरू नगर स्थित अर्चना विहार में सिलेंडर ब्लास्ट से हड़कंप मच गया। हादसे में 20 लाख रुपये तक का सामान जलकर नष्ट हो गया, हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई।

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बिलासपुर

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Laxmi Vishwakarma

Mar 24, 2026

शादी घर में सिलेंडर ब्लास्ट से तबाही (Photo Source- Patrika)

शादी घर में सिलेंडर ब्लास्ट से तबाही (Photo Source- Patrika)

Cylinder Blast: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के नेहरू नगर स्थित अर्चना विहार में सोमवार को एक जोरदार सिलेंडर विस्फोट ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। धमाका इतना तेज था कि पीड़ित अंकुर कुमार चौबे के घर की दीवारें, दरवाजे और खिड़कियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। हादसे में करीब 18 से 20 लाख रुपये का घरेलू सामान, जिसमें टीवी, फ्रिज और हाल ही में शादी का नया सामान शामिल था, पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया।

Cylinder Blast: करीब 20 लाख रुपये का सामान जलकर खाक

घटना के बाद पूरे मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। सूचना मिलते ही पुलिस भी पहुंची और इलाके को सुरक्षित करते हुए स्थिति पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि इस भीषण हादसे में किसी की जान नहीं गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विस्फोट की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि घर की दीवारें ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं।

हालांकि कमरे में रखी भारी अलमारी ने विस्फोट के असर को काफी हद तक रोक दिया, जिससे पास के कमरे में मौजूद परिवार के सदस्य सुरक्षित बाहर निकल सके। अगर ऐसा नहीं होता, तो हादसा और भी भयावह रूप ले सकता था। धमाके के बाद घर में धुआं और मलबा भर गया, जिसे देखकर आसपास के लोग भी सहम गए। पुलिस ने बताया कि घर में मौजूद लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सामान पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं, जिससे कुल नुकसान करीब 20 लाख रुपये आंका गया है।

Cylinder Blast: प्रशासन की ओर से हर संभव मदद

इस घटना ने एक बार फिर घरेलू सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि गैस सिलेंडर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की समय-समय पर जांच बेहद जरूरी है। हाल के दिनों में शहर में इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे हादसे केवल आर्थिक नुकसान ही नहीं पहुंचाते, बल्कि मानसिक रूप से भी परिवार को झकझोर देते हैं। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा मानकों के कड़ाई से पालन और नियमित निरीक्षण की मांग की है। प्रशासन ने प्रभावित परिवार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। यह हादसा भले ही जानलेवा साबित नहीं हुआ, लेकिन इसने अर्चना विहार के लोगों के मन में डर और सतर्कता दोनों बढ़ा दी है।

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Published on:

24 Mar 2026 12:01 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Cylinder Blast: शादी घर में सिलेंडर ब्लास्ट, मातम में बदलीं खुशियां, 20 लाख का सामान जलकर राख

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