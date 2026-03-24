Cylinder Blast: शादी घर में सिलेंडर ब्लास्ट, मातम में बदलीं खुशियां, 20 लाख का सामान जलकर राख

हालांकि कमरे में रखी भारी अलमारी ने विस्फोट के असर को काफी हद तक रोक दिया, जिससे पास के कमरे में मौजूद परिवार के सदस्य सुरक्षित बाहर निकल सके। अगर ऐसा नहीं होता, तो हादसा और भी भयावह रूप ले सकता था। धमाके के बाद घर में धुआं और मलबा भर गया, जिसे देखकर आसपास के लोग भी सहम गए। पुलिस ने बताया कि घर में मौजूद लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सामान पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं, जिससे कुल नुकसान करीब 20 लाख रुपये आंका गया है।