Dhan Kharidi: किसानों को हर दिन नई परेशानी, नहीं कट रहा टोकन! 140 खरीदी केंद्रों में सन्नाटा

Dhan Kharidi: धान खरीदी सीज़न की शुरुआत से पहले ही किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिले के अधिकांश खरीदी केंद्रों में टोकन कट नहीं पा रहे हैं। सर्वर बार-बार डाउन हो रहा है, जिससे किसान परेशान हैं। ( CG News ) जिले के 140 खरीदी केंद्रों में से केवल एक केंद्र में ही पहले दिन खरीदी हो पाई है, जबकि बाकी केंद्रों में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण काम ठप है।