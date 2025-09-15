74 वर्षीय बुजुर्ग ने गलती से निगले छह ब्लेड, डॉक्टरों ने ऐसे किया चमत्कारिक ऑपरेशन, जानें रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला

रविवार का अवकाश था, लेकिन जैसे ही मामला डीन प्रो. डॉ. रमणेश मूर्ति तक पहुंचा, उन्होंने बिना समय गंवाए ईएनटी और एनेस्थीसिया विभाग के विशेषज्ञों को बुलाया। अधीक्षक डॉ. लखन सिंह ने भी तत्काल समन्वय किया। मिनटों में ऑपरेशन थिएटर तैयार हो गया। ईएनटी विभाग प्रमुख डॉ. आरती पांडे, डॉ. विद्या भूषण साहू और एनेस्थीसिया विभाग प्रमुख डॉ. मधुमिता मूर्ति, डॉ. शीतल दास की टीम ने करीब एक घंटे से ज्यादा समय तक टंग मैथड अपनाते हुए बेहद सावधानी से एक-एक कर छह ब्लेड को गले से निकाला।