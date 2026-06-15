शिक्षक, अधिकारी और कर्मचारी दान करेंगे एक दिन का वेतन! बिलासपुर में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के आदेश से मची खलबली

इस आदेश के सामने आने के बाद विश्वविद्यालय के कई शिक्षक और कर्मचारी नाराज बताए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय के वित्त अनुभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार विद्यापरिषद की स्थायी समिति की 244वीं बैठक में लिए गए निर्णय के बाद यह पहल शुरू की गई है। आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि दान पूरी तरह स्वैच्छिक (वॉलंटरी) है तथा इच्छुक कर्मचारी ही अपना सहमति पत्र जमा करेंगे। इसके लिए 20 जून अथवा 20 जुलाई तक आवेदन प्रस्तुत करने की समय-सीमा तय की गई है।