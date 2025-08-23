आंगनबाड़ी में बच्ची की मौत… मुआवजे पर हाईकोर्ट सख्त, कलेक्टर को एफिडेविट देने के निर्देश

CG High Court: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के डीजे के साथ रखा लोहे का पाइप गिरने से बच्ची की मौत पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर शुक्रवार को सुनवाई की। कोर्ट ने कलेक्टर को अगली सुनवाई से पूर्व व्यक्तिगत शपथपत्र में घटना के संबंध में उठाए गए कदमों, संबंधित अधिकारियों की जिमेदारी और दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई की स्पष्ट जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।