Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बिलासपुर

आंगनबाड़ी में बच्ची की मौत… मुआवजे पर हाईकोर्ट सख्त, कलेक्टर को एफिडेविट देने के निर्देश

CG High Court: बिलासपुर जिले के डीजे के साथ रखा लोहे का पाइप गिरने से बच्ची की मौत पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर शुक्रवार को सुनवाई की।

बिलासपुर

Shradha Jaiswal

Aug 23, 2025

आंगनबाड़ी में बच्ची की मौत... मुआवजे पर हाईकोर्ट सख्त, कलेक्टर को एफिडेविट देने के निर्देश(photo-patrika)
आंगनबाड़ी में बच्ची की मौत... मुआवजे पर हाईकोर्ट सख्त, कलेक्टर को एफिडेविट देने के निर्देश(photo-patrika)

CG High Court: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के डीजे के साथ रखा लोहे का पाइप गिरने से बच्ची की मौत पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर शुक्रवार को सुनवाई की। कोर्ट ने कलेक्टर को अगली सुनवाई से पूर्व व्यक्तिगत शपथपत्र में घटना के संबंध में उठाए गए कदमों, संबंधित अधिकारियों की जिमेदारी और दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई की स्पष्ट जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।

CG High Court: हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डीबी ने कहा कि सुनवाई के बाद शपथपत्र में यह भी बताया जाएगा कि क्या मृतक बच्ची के परिवार को कोई मुआवजा दिया गया है? और यदि नहीं, तो कब तक दिया जाएगा। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

ये भी पढ़ें

शराब घोटाले में कवासी लखमा की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, 64 करोड़ रुपए मिलने का दावा… जानें पूरा मामला
बिलासपुर
हाईकोर्ट (photo Patrika)

तीन साल की बच्ची मुस्कान पर तालापारा बिलासपुर स्थित आंगनबाड़ी परिसर में अवैध रूप से रखे गए डीजे उपकरणों के साथ एक लोहे का पाइप गिर गया था। सिर में गंभीर चोट पर पहले जिला अस्पताल ले जाया गया और बाद में सिस रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

कलेक्टर को एफिडेविट देने के निर्देश

महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों और स्थानीय पुलिस ने शुरू में इस मामले को दबा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने पर, जिसमें सिर में चोट लगने को मौत का कारण बताया गया था, संबंधित डीजे संचालक के खिलाफ दंडात्मक प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

राज्य के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि यह दुर्घटना इसलिए हुई क्योंकि आंगनबाड़ी परिसर के अंदर डीजे उपकरण एक कर्मचारी के रिश्तेदार द्वारा रखे गए थे। संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

23 Aug 2025 01:36 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / आंगनबाड़ी में बच्ची की मौत… मुआवजे पर हाईकोर्ट सख्त, कलेक्टर को एफिडेविट देने के निर्देश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.