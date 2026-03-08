8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

बर्थडे पार्टी के बहाने हनीट्रैप का जाल, Video बनाकर युवक से मांगे 1 लाख, फिर… जानकर उड़ जाएंगे होश

Crime News: बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र में हनीट्रैप जैसा मामला सामने आया है। बर्थडे पार्टी के बहाने युवक को घर बुलाकर उससे एक महिला के साथ संबंध बनवाया गया और उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाकर धमकाया जा रहा।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Mar 08, 2026

बर्थडे पार्टी के बहाने हनीट्रैप का जाल (फोटो-Patrika.com)

बर्थडे पार्टी के बहाने हनीट्रैप का जाल (फोटो-Patrika.com)

CG Crime News: बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र में हनीट्रैप जैसा मामला सामने आया है। बर्थडे पार्टी के बहाने युवक को घर बुलाकर उससे एक महिला के साथ संबंध बनवाया गया और उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाकर धमकाया जा रहा। यह काम उसके ही परिचित की महिला कर रही है। युवक का कहना है कि, वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर एक लाख रुपये मांगे जा रहे हैं। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक, केंवतरा आवासपारा निवासी नोहर कुमार सूर्यवंशी (33) गुरुवार को पचपेड़ी थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि, उसके परिचित की एक महिला, जो कि धुर्वाकारी क्षेत्र में रहती है। 1 फरवरी 2026 को महिला के बेटे का जन्मदिन था। जन्मदिन के कार्यक्रम में उसे बुलाया गया था। जहां पर उस महिला की एक और महिला मित्र पहले से मौजूद थी, जिसके साथ उसके संबंध बनवाकर उसे फंसाया जा रहा है।

1 लाख नहीं दिए तो वायरल करने की धमकी

पीड़ित का आरोप है कि महिला ने वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए उससे एक लाख रुपये की मांग की। पैसे नहीं देने पर सोशल मीडिया में वीडियो फैलाने की बात कहकर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर युवक ने पचपेड़ी थाने में शिकायत की। पचपेड़ी पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(2) के तहत केस दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच कर रही।

परिवार को बाहर भेजकर कमरे में भेजा

युवक का आरोप है कि जब वह शाम को घर पहुंचा तो उसकी महिला मित्र ने अपने परिवार के अन्य लोगों को घर से बाहर भेज दिया। इसके बाद उसने उसे और उसकी एक और महिला मित्र को कमरे में जाकर संबंध बनाने के लिए कहा। कमरे में पहले से साफ बेडशीट बिछी हुई थी और खिड़की में पर्दा लगा हुआ था। आरोप है कि इसी दौरान महिला ने दोनों का वीडियो बना लिया। कुछ दिन बाद उसने युवक को मोबाइल पर वीडियो का स्क्रीनशॉट भेजा और कहा कि पूरा वीडियो उसके पास है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

08 Mar 2026 03:41 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / बर्थडे पार्टी के बहाने हनीट्रैप का जाल, Video बनाकर युवक से मांगे 1 लाख, फिर… जानकर उड़ जाएंगे होश

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी पर 5 हजार इनाम… बेटियों के नाम खरीदी जमीन पर किया कब्जा, दुकानदार को दी जान से मारने की धमकी

chhattisgarh Congress
बिलासपुर

हिम्मत और मेहनत से गीता ने बदली किस्मत

CG Special Story: हिम्मत और मेहनत से गीता ने बदली किस्मत, टिकट एजेंट बनकर संभाला परिवार(photo-patrika)
Patrika Special News

खामनेई की मौत पर फेसबुक पोस्ट और मिठाई बांटने का आरोप

खामनेई की मौत पर फेसबुक पोस्ट और मिठाई बांटने का आरोप, हिंदूवादी नेता सहित अन्य पर FIR(photo-patrika)
बिलासपुर

होली के रंग पड़े भारी… दो दिन में सिम्स में 652 मरीज पहुंचे, स्किन और आंखों की समस्या बढ़ी

मरीज (Photo- Patrika)
बिलासपुर

होली के रंग पड़े भारी! दो दिन में सिम्स पहुंचे 652 मरीज

होली के रंग पड़े भारी! दो दिन में सिम्स पहुंचे 652 मरीज, केमिकल रंगों से बढ़ी परेशानी...(photo-patrika)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.