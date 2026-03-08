बर्थडे पार्टी के बहाने हनीट्रैप का जाल, Video बनाकर युवक से मांगे 1 लाख, फिर… जानकर उड़ जाएंगे होश

युवक का आरोप है कि जब वह शाम को घर पहुंचा तो उसकी महिला मित्र ने अपने परिवार के अन्य लोगों को घर से बाहर भेज दिया। इसके बाद उसने उसे और उसकी एक और महिला मित्र को कमरे में जाकर संबंध बनाने के लिए कहा। कमरे में पहले से साफ बेडशीट बिछी हुई थी और खिड़की में पर्दा लगा हुआ था। आरोप है कि इसी दौरान महिला ने दोनों का वीडियो बना लिया। कुछ दिन बाद उसने युवक को मोबाइल पर वीडियो का स्क्रीनशॉट भेजा और कहा कि पूरा वीडियो उसके पास है।