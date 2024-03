राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सदस्यों ने किया गुणवत्ता पथ संचलन

Submitted by:

नगर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा गुणवत्ता पथ संचलन किया गया। यह संचलन महाराणा प्रताप चौक भाटिया पेट्रोल पंप से प्रारंभ होकर रिंग रोड नंबर 2, पत्रकार कॉलोनी, महाराष्ट्र मंडल, अमेरी चौक से होते हुए भाटिया पेट्रोल पंप के पीछे क्रिकेट अकादमी के ग्राउंड में समाप्त हुआ।

Members of Rashtriya Swayamsevak Sangh carried out the Quality Path Movement