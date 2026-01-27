CG Crime: वार्षिक उत्सव के दौरान स्कूल में फायरिंग, छात्रा को मारी गोली, तीन आरोपी गिरफ्तार

तीन आरोपी गिरफ्तार (Photo Pattrika)
CG Crime: छत्तीसगढ़ के ग्राम खैरा में शासकीय स्कूल परिसर के पास आयोजित वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के दौरान हुई सनसनीखेज घटना में करहीबाजार पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने एयर गन से फायरिंग कर स्कूल में अध्यनरत एक छात्रा को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया, वहीं पुलिस की तेज कार्रवाई की सराहना की जा रही है।
जानकारी के अनुसार, दिनांक 24 जनवरी 2026 को शाम लगभग 4 बजे ग्राम खैरा स्थित शासकीय स्कूल में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान स्कूल की बाउंड्रीवाल के पास मौजूद एक छात्रा के पैर में अचानक गोली लगने जैसी चोट आई। जांच में सामने आया कि यह चोट एयर गन से निकले छर्रे के कारण हुई थी। घटना में छात्रा को गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद तत्काल उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया।
प्राथमिक जांच में यह बात सामने आई कि अज्ञात आरोपियों द्वारा जान से मारने की नीयत से एयर गन से फायरिंग की गई थी। एयर गन से निकले छर्रे छात्रा के पैर में जा लगे, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना मिलते ही करहीबाजार चौकी में अपराध क्रमांक 70/2026 के तहत धारा 109, 3(5) बीएनएस के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के कुशल निर्देशन में करहीबाजार पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की। पुलिस टीम ने घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों में जांच-पड़ताल शुरू की और तकनीकी व स्थानीय सूचनाओं के आधार पर प्रकरण में संलिप्त तीनों आरोपियों को घटना के मात्र दो घंटे के भीतर हिरासत में ले लिया।
हिरासत में लिए गए आरोपियों से जब कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उन्होंने एयर गन से फायरिंग कर छात्रा को गंभीर चोट पहुंचाने की बात स्वीकार की। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एयर गन से जुड़े साक्ष्य भी जुटाए हैं। पुलिस ने बताया कि प्रकरण में संलिप्त तीनों आरोपियों को दिनांक 25 जनवरी 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच जारी है और अन्य पहलुओं की भी बारीकी से जांच की जा रही है।
गिरफ्तार आरोपियों के नाम इस प्रकार हैं
देवनाथ जायसवाल, उम्र 29 वर्ष, निवासी ग्राम पाटन, थाना भाटापारा ग्रामीण
तेजराम जायसवाल, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम पाटन, थाना भाटापारा ग्रामीण
मुरलीधर ध्रुव, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम पाटन, थाना भाटापारा ग्रामीण
