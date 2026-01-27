CG Crime: वार्षिक उत्सव के दौरान स्कूल में फायरिंग, छात्रा को मारी गोली, तीन आरोपी गिरफ्तार

हिरासत में लिए गए आरोपियों से जब कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उन्होंने एयर गन से फायरिंग कर छात्रा को गंभीर चोट पहुंचाने की बात स्वीकार की। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एयर गन से जुड़े साक्ष्य भी जुटाए हैं। पुलिस ने बताया कि प्रकरण में संलिप्त तीनों आरोपियों को दिनांक 25 जनवरी 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच जारी है और अन्य पहलुओं की भी बारीकी से जांच की जा रही है।