27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

CG Crime: वार्षिक उत्सव के दौरान स्कूल में फायरिंग, छात्रा को मारी गोली, तीन आरोपी गिरफ्तार

CG Crime: एयर गन से फायरिंग कर स्कूल में अध्यनरत एक छात्रा को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया, वहीं पुलिस की तेज कार्रवाई की सराहना की जा रही है।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Love Sonkar

Jan 27, 2026

CG Crime: वार्षिक उत्सव के दौरान स्कूल में फायरिंग, छात्रा को मारी गोली, तीन आरोपी गिरफ्तार

तीन आरोपी गिरफ्तार (Photo Pattrika)

CG Crime: छत्तीसगढ़ के ग्राम खैरा में शासकीय स्कूल परिसर के पास आयोजित वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के दौरान हुई सनसनीखेज घटना में करहीबाजार पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने एयर गन से फायरिंग कर स्कूल में अध्यनरत एक छात्रा को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया, वहीं पुलिस की तेज कार्रवाई की सराहना की जा रही है।

जानकारी के अनुसार, दिनांक 24 जनवरी 2026 को शाम लगभग 4 बजे ग्राम खैरा स्थित शासकीय स्कूल में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान स्कूल की बाउंड्रीवाल के पास मौजूद एक छात्रा के पैर में अचानक गोली लगने जैसी चोट आई। जांच में सामने आया कि यह चोट एयर गन से निकले छर्रे के कारण हुई थी। घटना में छात्रा को गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद तत्काल उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया।

प्राथमिक जांच में यह बात सामने आई कि अज्ञात आरोपियों द्वारा जान से मारने की नीयत से एयर गन से फायरिंग की गई थी। एयर गन से निकले छर्रे छात्रा के पैर में जा लगे, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना मिलते ही करहीबाजार चौकी में अपराध क्रमांक 70/2026 के तहत धारा 109, 3(5) बीएनएस के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के कुशल निर्देशन में करहीबाजार पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की। पुलिस टीम ने घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों में जांच-पड़ताल शुरू की और तकनीकी व स्थानीय सूचनाओं के आधार पर प्रकरण में संलिप्त तीनों आरोपियों को घटना के मात्र दो घंटे के भीतर हिरासत में ले लिया।

हिरासत में लिए गए आरोपियों से जब कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उन्होंने एयर गन से फायरिंग कर छात्रा को गंभीर चोट पहुंचाने की बात स्वीकार की। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एयर गन से जुड़े साक्ष्य भी जुटाए हैं। पुलिस ने बताया कि प्रकरण में संलिप्त तीनों आरोपियों को दिनांक 25 जनवरी 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच जारी है और अन्य पहलुओं की भी बारीकी से जांच की जा रही है।

गिरफ्तार आरोपियों के नाम इस प्रकार हैं

देवनाथ जायसवाल, उम्र 29 वर्ष, निवासी ग्राम पाटन, थाना भाटापारा ग्रामीण

तेजराम जायसवाल, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम पाटन, थाना भाटापारा ग्रामीण

मुरलीधर ध्रुव, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम पाटन, थाना भाटापारा ग्रामीण

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

27 Jan 2026 12:30 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / CG Crime: वार्षिक उत्सव के दौरान स्कूल में फायरिंग, छात्रा को मारी गोली, तीन आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Rape Case: बेर खिलाने का लालच देकर 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

CG Rape Case: बेर खिलाने का लालच देकर 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार
बिलासपुर

CM साय ने बिलासपुर से किया बड़ा ऐलान

CM साय ने फहराया तिरंगा (photo source- Patrika)
बिलासपुर

Republic Day 2026: बिलासपुर में मुख्यमंत्री साय ने फहराया तिरंगा

Republic Day 2026: बिलासपुर में मुख्यमंत्री साय ने फहराया तिरंगा, ली परेड की सलामी...(photo-patrika)
बिलासपुर

Old Pension Scheme: शिक्षाकर्मियों के लिए जरूरी खबर! पुरानी पेंशन को लेकर हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, जानें…

शिक्षाकर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ (photo source- Patrika)
बिलासपुर

CG News: बेटे और दामाद ने मिलकर रची हत्या की साजिश, रस्सी से गला दबाकर उतारा मौत के घाट

CG News: डिलीवरी के बाद आदिवासी महिला और नवजात की मौत, परिजनों ने लगाया गंभीर आरोप
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.