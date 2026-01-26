Republic Day 2026: बिलासपुर में मुख्यमंत्री साय ने फहराया तिरंगा, ली परेड की सलामी…

प्रमुख अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री ने प्रांत में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया। कार्यक्रम का समापन प्रातः 11.15 बजे हुआ। समारोह में विभागों की आकर्षक झांकियों और बच्चों के सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने गणतंत्र दिवस के जश्न में चार चाँद लगा दिए। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में जनता और अधिकारियों को संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति कर्तव्यों की याद दिलाई।