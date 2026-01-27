26 जनवरी पर शर्मनाक हादसा! तिरंगा फहराने के दौरान गिरा झंडा, वायरल Video ने मचाई हलचल

फिलहाल इस मामले पर कंपनी प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। विशेषज्ञों के अनुसार, राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सावधानी हर संस्थान की जिम्मेदारी है, खासकर गणतंत्र दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर। यह घटना दर्शाती है कि उत्सव और समारोह के बीच छोटी-सी लापरवाही भी बड़े विवाद का कारण बन सकती है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने यह संदेश भी दिया कि देशभक्ति केवल उत्सव तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सतत सम्मान और जिम्मेदारी जरूरी है।