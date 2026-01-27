27 जनवरी 2026,

बिलासपुर

26 जनवरी पर शर्मनाक हादसा! तिरंगा फहराने के दौरान गिरा झंडा, वायरल Video ने मचाई हलचल

Bilaspur News: छत्तीसगढ़ में गणतंत्र दिवस के दिन अफरा-तफरी मच गई, जब एक शख्स तिरंगा झंडा फहराने के लिए रस्सी खींचता है और तिरंगा गिर जाता है।

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Jan 27, 2026

गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान (फोटो सोर्स- पत्रिका)

गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Bilaspur News: छत्तीसगढ़ में गणतंत्र दिवस के दिन अफरा-तफरी मच गई, जब एक शख्स तिरंगा झंडा फहराने के लिए रस्सी खींचता है और तिरंगा गिर जाता है। देशभर में 26 जनवरी को हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था। इसी दौरान यह घटना सभी को हैरान कर गई। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

देखें Video

दरअसल, यह मामला बिलासपुर जिले के मस्तूरी स्थित पाराघाट की राशि स्टील प्राइवेट लिमिटेड में सामने आया, जहां राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है कि जब एक शख्स तिरंगा झंडा फहराने के लिए रस्सी खींचता है, तो तिरंगा गिर जाता है। इससे कंपनी प्रबंधन की गंभीर लापरवाही सामने आई।

लोग इसे देशभक्ति और अनुशासन के दृष्टिकोण से बेहद संवेदनशील मान रहे हैं। वायरल वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर कंपनी की लापरवाही की निंदा हो रही है। कुछ लोगों ने इसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान बताया हैं।

कंपनी प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं

फिलहाल इस मामले पर कंपनी प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। विशेषज्ञों के अनुसार, राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सावधानी हर संस्थान की जिम्मेदारी है, खासकर गणतंत्र दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर। यह घटना दर्शाती है कि उत्सव और समारोह के बीच छोटी-सी लापरवाही भी बड़े विवाद का कारण बन सकती है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने यह संदेश भी दिया कि देशभक्ति केवल उत्सव तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सतत सम्मान और जिम्मेदारी जरूरी है।

Updated on:

27 Jan 2026 07:41 pm

Published on:

27 Jan 2026 07:38 pm

