CG Rape Case: बेर खिलाने का लालच देकर 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

थाना प्रभारी प्रदीप आर्य ने बताया कि पुलिस जांच पूरी संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ कर रही है ताकि पीड़िता को शीघ्र न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि मामले में आरोपी को न्यायालय में पेश कर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। घटना के बाद लगरा आवास पारा क्षेत्र में लोगों में गहरा आक्रोश देखने को मिला। स्थानीय नागरिकों ने आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की है। साथ ही बच्चों की सुरक्षा और सुनसान स्थानों पर निगरानी बढ़ाने की अपील की गई है। लोगों ने कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन को ठोस कदम उठाने चाहिए।