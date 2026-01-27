27 जनवरी 2026,

बिलासपुर

CG Rape Case: बेर खिलाने का लालच देकर 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

CG Rape Case: बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र के लगरा आवास पारा इलाके में एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है। यहां पड़ोस में रहने वाले 25 वर्षीय युवक चंदू केंवट पर 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। घटना के खुलासे के बाद क्षेत्र में आक्रोश और सुरक्षा [&hellip;]

बिलासपुर

image

Love Sonkar

Jan 27, 2026

CG Rape Case: बेर खिलाने का लालच देकर 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

CG Rape Case: बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र के लगरा आवास पारा इलाके में एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है। यहां पड़ोस में रहने वाले 25 वर्षीय युवक चंदू केंवट पर 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। घटना के खुलासे के बाद क्षेत्र में आक्रोश और सुरक्षा को लेकर चिंता का माहौल व्याप्त है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी चंदू केंवट ने बच्ची को बेर खिलाने का लालच देकर घर से दूर पास के सुनसान खेत में ले जाकर कथित रूप से अपराध को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपी सामान्य व्यवहार करता रहा, जिससे किसी को तत्काल कोई संदेह नहीं हुआ। घटना का खुलासा उस समय हुआ जब देर रात बच्ची की हालत अचानक बिगड़ गई। दर्द और बेचैनी से परेशान बच्ची को उसके परिजन तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने उसकी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत उपचार शुरू किया।

फिलहाल बच्ची चिकित्सकीय निगरानी में है और उसके स्वास्थ्य में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। मामले की सूचना मिलते ही सरकंडा पुलिस तुरंत कार्रवाई में जुट गई। पीड़िता के परिवार और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद आरोपी को हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की दुष्कर्म संबंधी धाराओं और POCSO अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत मामला दर्ज किया।

थाना प्रभारी प्रदीप आर्य ने बताया कि पुलिस जांच पूरी संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ कर रही है ताकि पीड़िता को शीघ्र न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि मामले में आरोपी को न्यायालय में पेश कर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। घटना के बाद लगरा आवास पारा क्षेत्र में लोगों में गहरा आक्रोश देखने को मिला। स्थानीय नागरिकों ने आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की है। साथ ही बच्चों की सुरक्षा और सुनसान स्थानों पर निगरानी बढ़ाने की अपील की गई है। लोगों ने कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन को ठोस कदम उठाने चाहिए।

27 Jan 2026 02:26 am

