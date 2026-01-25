CG News: बेटे और दामाद ने मिलकर रची हत्या की साजिश, रस्सी से गला दबाकर उतारा मौत के घाट

यह घटना 11 दिसंबर 2025 की रात करीब 11.30 बजे से 12 दिसंबर की सुबह 8.30 बजे के बीच की बताई जा रही है। 12 दिसंबर को मृतक की पत्नी छैली बाई साहू ने पुलिस को सूचना दी कि उनके पति शंभु राम साहू घर के भीतर बेड पर मृत अवस्था में पड़े हैं। उनके सिर पर चोट के निशान भी दिखाई दे रहे थे।