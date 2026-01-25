25 जनवरी 2026,

रविवार

बिलासपुर

CG News: बेटे और दामाद ने मिलकर रची हत्या की साजिश, रस्सी से गला दबाकर उतारा मौत के घाट

CG Murder News: बिलासपुर के मोपका स्थित अरपा विहार में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है

बिलासपुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 25, 2026

CG News: बेटे और दामाद ने मिलकर रची हत्या की साजिश, रस्सी से गला दबाकर उतारा मौत के घाट(photo-patrika)

CG News: बेटे और दामाद ने मिलकर रची हत्या की साजिश, रस्सी से गला दबाकर उतारा मौत के घाट(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के मोपका स्थित अरपा विहार में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि मृतक के अपने बेटे और दामाद ने ही उसकी हत्या की थी। सरकंडा पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

CG News: रात के समय हुई वारदात

यह घटना 11 दिसंबर 2025 की रात करीब 11.30 बजे से 12 दिसंबर की सुबह 8.30 बजे के बीच की बताई जा रही है। 12 दिसंबर को मृतक की पत्नी छैली बाई साहू ने पुलिस को सूचना दी कि उनके पति शंभु राम साहू घर के भीतर बेड पर मृत अवस्था में पड़े हैं। उनके सिर पर चोट के निशान भी दिखाई दे रहे थे।

पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि

सूचना मिलने पर सरकंडा पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर शव का पंचनामा तथा पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हत्या पाया गया। इसके बाद अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई।

पूछताछ में बेटे-दामाद ने उगला राज

जांच के दौरान पुलिस ने मृतक के बेटे 21 वर्षीय जय किशन साहू और दामाद 25 वर्षीय किसन साहू से पूछताछ की। सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया।

शराब पीकर मारपीट से थे परेशान

आरोपियों ने पुलिस को बताया कि शंभु राम साहू शराब पीने के बाद अक्सर परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करता था। इसी से तंग आकर उन्होंने रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या के आरोप में बेटे और दामाद को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। मामले में आगे की जांच जारी है।

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / CG News: बेटे और दामाद ने मिलकर रची हत्या की साजिश, रस्सी से गला दबाकर उतारा मौत के घाट

