बिलासपुर

Good News: रायपुर बनेगा IT-AI और फार्मा हब, CM साय ने बिलासपुर से किया बड़ा ऐलान

Republic Day in CG: सीएम ने कहा रायपुर को IT-AI, फार्मा और मेडिकल हब बनाया जाएगा और मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सलमुक्त करने का लक्ष्य पूरा होगा।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 26, 2026

CM साय ने फहराया तिरंगा (photo source- Patrika)

CM साय ने फहराया तिरंगा (photo source- Patrika)

Good News: देश के साथ छत्तीसगढ़ भी 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में गवर्नर रामेन डेका ने तिरंगा फहराया। बिलासपुर जिला हेडक्वार्टर में CM विष्णु देव साय ने झंडा फहराया और परेड की सलामी ली। बिलासपुर के पुलिस ग्राउंड में तिरंगा फहराने वाले साय राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री हैं।

इस दौरान CM ने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस फोर्स को राज्य की स्थापना की 25वीं सालगिरह पर मेडल मिलेगा। नक्सलवाद अपने आखिरी दौर में है। मार्च 2026 तक राज्य नक्सल मुक्त हो जाएगा। सरेंडर कर चुके नक्सलियों के पुनर्वास, बस्तर कैफे और नियायत नेला नार योजना से प्रभावित इलाकों में विकास के काम में तेजी लाई जाएगी।

Good News: सीएम साय का संबोधन

वहीं समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, जम्मो महतारी-बहिनी, सियान- जवान अउ लइका मन ला जय जोहार। आज हमन 77वां गणतंत्र परब मनावत हवन। आप मन ल गणतंत्र दिवस के गाड़ा-गाड़ा बधाई अउ सुभकामना। सीएम साय ने कहा, जहाँ तक मेरी नजरें जा रही हैं, हर तरफ तिरंगे की शान दिख रही है। माँ भारती की हर संतान उल्लास से भरी हुई दिखती है।

हर नागरिक के हृदय में राष्ट्रप्रेम हिलोरे ले रहा है। हर नागरिक के भीतर राष्ट्र निर्माण के संकल्प की ज्योति जल रही है। माँ भारती के ऐसे वीर संतानों का गणतंत्र दिवस के शुभअवसर पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का दिन राष्ट्रीय पर्व की खुशियां मनाने का दिन है। आज का दिन राष्ट्र के लिए बलिदान देने वाले हमारे महापुरुषों को याद करने का दिन है। हम सब कृतज्ञ हैं, उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति जिन्होंने आजादी के लिए कठिन संघर्ष किया और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र बनाया।

राज्य स्थापना का रजत महोत्सव

उन्होंने कहा, "इस दिन, हम अपने संविधान बनाने वालों को याद करते हैं। बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर का बनाया हमारा संविधान, हमें बाबा गुरु घासीदास के दिए 'मनके-मनके एक समान' के संदेश को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। भारतीय परंपरा में, तुलसीदास और कबीरदास जैसे महान संतों ने शासन में बोलने की आज़ादी को प्राथमिकता दी। हमारा संविधान हर नागरिक को यह अधिकार देता है।"

उन्होंने कहा, "भारत गणराज्य ने एक खुला समाज बनाया है जिसमें हर नागरिक राष्ट्र निर्माण के लिए अपने विचार रख सकता है। आज, देश के सभी नागरिक संविधान द्वारा दिए गए इन अधिकारों का जश्न मना रहे हैं। हमने हाल ही में राज्य की स्थापना की सिल्वर जुबली मनाई। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने हमें छत्तीसगढ़ राज्य का तोहफ़ा दिया। हमने उनके जन्म शताब्दी वर्ष को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाया है।"

Good News: आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी 2001 से 2003 तक गणतंत्र दिवस पर बिलासपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराते थे। वहीं, उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बस्तर में, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सरगुजा जिला मुख्यालय में ध्वज फहराया। जांजगीर चांपा में मंत्री ओपी चौधरी ने ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। दुर्ग साइंस कॉलेज से सुबह की रैली निकली। रैली में प्रिंसिपल, स्टाफ और NCC कैडेट्स भी शामिल हुए।

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

26 Jan 2026 02:53 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Good News: रायपुर बनेगा IT-AI और फार्मा हब, CM साय ने बिलासपुर से किया बड़ा ऐलान

