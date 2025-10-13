नवरात्र को 9 दिन बीते, छठ घाट पर बिखरी भक्ति की निशानियां! याद रखिए… सच्ची श्रद्धा वही जो प्रकृति की रक्षा करे

नदी-तालाबों में पूजा सामग्री, प्लास्टिक और रंगों का बहाव न केवल जलजीवों को प्रभावित करता है, बल्कि जल की गुणवत्ता को भी प्रदूषित करता है। मिट्टी की प्रतिमाओं में मिलाए जाने वाले केमिकल्स और पेंट्स से जलस्रोतों का पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। यही कारण है कि आज कई शहरों में प्रशासन कृत्रिम विसर्जन कुंडों को प्रोत्साहित कर रहा है। यह न केवल पर्यावरण के लिए सुरक्षित है बल्कि सफाई व्यवस्था के लिए भी सुविधाजनक साबित हो रहा है।