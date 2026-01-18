18 जनवरी 2026,

बिलासपुर

Chhattisgarh Paddy Scam: कस्टम मिलिंग में बड़ी गड़बड़ी! राइस मिल से 16 करोड़ का धान जब्त, संचालक पर FIR दर्ज

Chhattisgarh Paddy Scam: बिलासपुर के अमरनाथ एग्रो प्रोडक्ट्स राइस मिल में कस्टम मिलिंग के लिए उठाए गए धान में भारी गड़बड़ी सामने आई है।

बिलासपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 18, 2026

राइस मिल से 16 करोड़ का धान जब्त (photo source- Patrika)

राइस मिल से 16 करोड़ का धान जब्त (photo source- Patrika)

Chhattisgarh Paddy Scam: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अमरनाथ एग्रो प्रोडक्ट्स राइस मिल में धान की खरीद में गड़बड़ी पाई गई। शनिवार को SDM मनीष साहू की टीम ने राइस मिल को सील कर दिया। टीम ने 54,000 क्विंटल धान भी जब्त किया, जिसकी कीमत ₹16 करोड़ है।

Chhattisgarh Paddy Scam: संचालक पर FIR दर्ज

मामला सिरगिट्टी थाना इलाके का है। जानकारी के मुताबिक, राइस मिल ने कस्टम मिलिंग के लिए 58,600 क्विंटल धान उठाया था। जांच करने पर 54,082.8 क्विंटल धान मिला, जबकि 4,577.2 क्विंटल धान गायब मिला। संचालक के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।

फूड कंट्रोलर के मुताबिक, जिले में अब तक 56 करोड़ रुपये से ज्यादा का धान जब्त किया जा चुका है। इससे पहले, 16 जनवरी को प्रशासन को दो राइस मिलों से 2890 क्विंटल और 3152 क्विंटल धान गायब मिला था, जिसकी कीमत 89 लाख 62 हजार रुपये थी। दोनों मिलों से कुल 46,257 क्विंटल धान जब्त किया गया था, जिसकी कीमत 14 करोड़ 33 लाख रुपये थी।

जानिए क्या है पूरा मामला ?

Chhattisgarh Paddy Scam: दरअसल, धान खरीद में गड़बड़ी को देखते हुए प्रशासन एक्शन मोड में है। टीमें लगातार राइस मिलों पर छापेमारी कर रही हैं और रिकॉर्ड चेक कर रही हैं। 16 जनवरी को SDM मनीष साहू की टीम ने सिरगिट्टी में संजीत मित्तल की अमरनाथ एग्रो प्रोडक्ट्स राइस मिल पर छापा मारा।

SDM मनीष साहू, तहसीलदार प्रकाश साहू, फूड इंस्पेक्टर मंगेश कांत और ललिता शर्मा ने 16 और 17 जनवरी को दो दिन तक राइस मिल की पूरी जांच की। इस दौरान मिल परिसर से 4,577 क्विंटल धान गायब मिला, जिसके बाद अधिकारियों ने तुरंत मिल को सील करने की कार्रवाई की।

Updated on:

18 Jan 2026 02:39 pm

Published on:

18 Jan 2026 02:36 pm

