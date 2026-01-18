Chhattisgarh Paddy Scam: कस्टम मिलिंग में बड़ी गड़बड़ी! राइस मिल से 16 करोड़ का धान जब्त, संचालक पर FIR दर्ज

फूड कंट्रोलर के मुताबिक, जिले में अब तक 56 करोड़ रुपये से ज्यादा का धान जब्त किया जा चुका है। इससे पहले, 16 जनवरी को प्रशासन को दो राइस मिलों से 2890 क्विंटल और 3152 क्विंटल धान गायब मिला था, जिसकी कीमत 89 लाख 62 हजार रुपये थी। दोनों मिलों से कुल 46,257 क्विंटल धान जब्त किया गया था, जिसकी कीमत 14 करोड़ 33 लाख रुपये थी।