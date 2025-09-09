आधे बिल की राहत घटी! 400 की जगह 100 यूनिट पर सीमित, लाखों परिवारों पर असर

ई-व्यवस्था का असर सीधे तौर पर उन उपभोक्ताओं पर पड़ा है जिनकी खपत हर माह 100 यूनिट से अधिक होती है। नतीजा यह हुआ कि उनका बिल लगभग दोगुना हो गया है। उपभोक्ताओं का कहना है कि सरकार को कम से कम 100 यूनिट तक तो सभी को छूट देनी चाहिए थी और उसके ऊपर जितनी खपत होती, उस पर पूरा पैसा लेना चाहिए था। अब योजना सिर्फ 100 यूनिट या उससे कम खपत तक ही सीमित रह गई है, जिससे लाखों उपभोक्ता परेशान हो गए हैं।