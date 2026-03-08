रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी… सारागांव–सक्ती चौथी रेल लाइन को मिली हरी झंडी, जल्द दौड़ेंगी ट्रेनें

Saragaon–Sakti Fourth Railway Line: रेल अधोसंरचना को मजबूत बनाने और ट्रेनों के सुरक्षित व तेज संचालन के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में चौथी रेल लाइन परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में बिलासपुर-झारसुगुड़ा रेलखंड के बीच करीब 206 किलोमीटर लंबी विद्युतीकृत चौथी रेल लाइन परियोजना चरणबद्ध तरीके से पूर्णता की ओर बढ़ रही है। अब तक इस परियोजना के तहत लगभग 180 किलोमीटर चौथी रेल लाइन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।