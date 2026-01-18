सिम्स के डॉक्टरों का कमाल…पहली बार 5 साल के मासूम का ‘हैबिचुअल पटेला डिस्लोकेशन’ का सफल ऑपरेशन, जानें

ऑपरेशन के बाद बच्चा अब सामान्य रूप से चलने-फिरने में सक्षम है। यह संपूर्ण उपचार आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पूरी तरह नि: शुल्क किया गया। सर्जरी टीम में डॉ. एआर बेन, डॉ. संजय घिल्ले, डॉ. अविनाश अग्रवाल एवं डॉ. प्रवीन द्विवेदी शामिल रहे। निश्चेतना विभाग से डॉ. मधुमिता मूर्ति, डॉ. मिल्टन और डॉ. श्वेता कुजूर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।