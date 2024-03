शिव के साथ शक्ति का अद्भुत संयोग लेकर आ रही है इस बार की शिवरात्रि: बीके मंजू

शिव अनुराग भवन राजकिशोरनगर में शिवरात्रि की तैयारी जोर-शोर से चल रही है। बीके मंजू ने कहा कि इस बार की शिवरात्रि विशेष है। क्योंकि इस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है।

This time Shivratri is bringing a wonderful combination of Shakti with Shiva