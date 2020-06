महज 16 साल की Tiktok Star Siya Kakkar ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिवारवालों ने किया बड़ा खुलासा

नई दिल्ली। इन दिनों देश काफी बुरे दौर से गुजर रहा है। ऐसे में मनोंरजन जगत ( Entertainment Industry ) की तरफ एक के बाद एक कई बड़ी बुरी खबरें सामने आती रही थीं। बीते कुछ दिनों में देश ने एक नहीं बल्कि कई शानदार अभिनेताओं को खो दिया है। अब इस बीच महज 16 साल की टिकटॉक स्टार ( 16 year tiktok star ) सिया कक्कड़ ( Siya Kakkar ) बुधवार की रात फांसी लगाकर ( Committed suicide by hanging) सुसाइड कर लिया। सिया की मौत की खबरों ने सबको हैरान और परेशान कर दिया है। सिया एक टिकटॉक स्टार थी। उनके 1 मिलियन ( Siya has 1 million followers ) से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। सिया के सुसाइड को लेकर उनके परिवार ( Siya's family revealed the death ) की तरफ से एक बड़ा खुलासा किया गया है।

दिल्ली के गीता कॉलोनी ( Delhi Geeta colony ) में रहने वाली सिया कक्कड़ अपने परिवार के ( Lived with family ) साथ ही रहती थीं। उन्हें वीडियोज बनाना का काफी शौक था। वह अक्सर टिकटॉक पर वीडियोज ( Tiktok videos ) बनाया करती थीं। जिन्हें वह इंस्टाग्राम ( Siya Instagram ) पर भी शेयर करती थीं। कुछ समय पहले उन्होंने एक पंजाबी गाने ( Punjabi Song dance video ) में डांस करते हुए एक वीडियो इंस्टाग्राम स्टोरी ( Instagram story ) पर शेयर किया था। ऐसा बताया जा रहा है तब से ही सिया को धमकी मिलने ( Siya was getting threatened ) लगी थी। परिवार वालों का कहना है कि हमेशा कि तरह ही सिया नॉर्मल लग रही थीं। सुसाइड से एक दिन पहले ही उन्होंने अपने मैनेजर ( Sia talked to her manager ) से भी बात की थी। सिया को देख कर लग ही नहीं रहा था कि वह किसी परेशानी में हैं यह फिर उन्हें कोई दिक्कत है।

परिवार के सूत्रों का कहना है कि सिया को अक्सर टिक टॉक वीडियो बनाने पर धमकियां ( Bullying was made for making a TikTok video ) मिलती रहती थीं। जिसकी वजह से वह थोड़ी परेशान ( Used to get upset due to threats ) हो जाया करती थीं। लेकिन सिया के सुसाइड के पीछे का स्पष्ट कारण ( Clear reason for suicide ) अभी तक सामने नहीं आ पाया है। पुलिस जांच ( police investigation ) में जुट चुकी है। बता दें कुछ दिनों पहले ही बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput ) ने भी मुंबई स्थित घर में फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली। उनके सुसाइड से कई सवाल पीछे छुट गए हैं। जिन्हें सुलझाना काफी मुश्किल होता जा रहा है।