CA के साथ मिलकर Rhea Chakraborty ने Sushant Singh Rajput की बहन की FD से निकाले 2.5 करोड़ रुपये!

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है। वैसे-वैसे कई खुलासे होते जा रहे हैं। जहां पहले सुशांत की मौत को सुसाइड समझा जा रहा था। वहीं अब इस केस को मर्डर के तौर पर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद सीबीआई को केस सौंपा जा चुका है। जिसमें पटना पुलिस ने मुंबई से जुटाए सभी सबूतों को उनके हवाले कर दिया है। फिलहाल, ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार से पूछताछ में जुटी हुई है। जिसमें सुशांत की बिजनेस मैनजर श्रुति शाह से लेकर रिया का सीए रितेश शाह तक शामिल है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही ईडी ने इस बीच एक चौंका देने वाला खुलासा किया है। जिसके बाद से रिया की मुसीबतें और भी बढ़ती हुईं नज़र आ रही हैं।

ईडी ने सुशांत सिंह राजपूत केस ( ED Investigate Sushant Money Laundring Case) में रिया चक्रवर्ती से बैंक और पैसों के बीच हुई हेराफेरी को लेकर ( ED Asked question to Rhea Chakraborty ) कई बड़े सवाल किए थे। जिसमें रिया ने बताया था कि कंपनी में दो चार्टर्ड अकाइंटेंट्स थे। जो पूरी कंपनी के बैंक डिटेल्स और पैसों के लेनदेन की ( CA was aware of bank details ) जानकारी रखते थे। रिया ने यह भी बताया कि मार्च में खत्म होने वाले वित्तीय वर्ष में करीबन दो करोड़ 65 लाख की रकम उनके नाम पर ट्रांसफर की ( 65 lakhs were transferred to CA) गई थी।

वहीं जानकारी के अनुसार जब रिया सुशांत की जिंदगी में नहीं आई थीं। तब सुशांत ने अपनी बहन के नाम पर एक फिक्स डिपॉजिट ( Sushant had made a fix deposit in his sister's name ) कराया था। सुशांत जब रिया संग रिलेशन ( Rhea Sushant relationship) में आए तब सब कुछ बदलना शुरू हो गया था। सुशांत का पूरा स्टाफ ( Rhea Changed Sushant's staff ) बदला गया। जिसके बाद रिया ने दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ मिलकर सुशांत की उस FD में से ढाई करोड़ रूपयों का गमन कर दिया था। अब उस फिक्स डिपॉजिट में महज 2 करोड़ (Only 2 crore rupees are left in the fixed deposit ) रूप ही बचे हुए हैं।

सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ( Sushant Singh Rajput Girlfriend Rhea Chakraborty ) के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर में अभिनेता के पिता केके सिंह ( KK Singh ) ने उन पर धोखाधड़ी का ही आरोप लगया है। सुशांत के पिता का कहना है कि "उन्हें सुशांत की बैंक स्टेटमेंट से मालूम हुआ है कि उनके अकाउंट में 17 करोड़ ( 17 Crore in Sushant's Account ) की रकम थी। लेकिन एक साल के अंदर ही 15 करोड़ रुपए निकाल लिए ( 15 crore Money Withdraw in one year ) गए और जहां-जहां पैसे गए हैं वहां से उनके बेटे का कोई लेना देना नहीं है। जब रिया घर छोड़कर गई तब भी वह सुशांत के सारे क्रेडिट कार्ड लेकर गई जिनके पासवर्ड ( Rhea has sushant's credit cards and his password ) वह जानती थी।" उन्होंने सुशांत के खातों और रिया सहित उनके पूरे परिवार के खातों की सख्ती से जांच करने की भी अपील की है।