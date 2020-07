2020 ने बहुत रूलाया, बॉलीवुड सेलेब्स कर रहे हैं 2021 का इंतजार

कोरोना वायरस (corona virus) ने दुनिया दुनिया में हा हाकार मचा रखा है। चीन से पैदा हुए इस वायरस (virus born from China) से हर कोई परेशान है। इस महामारी के कारण पिछले कुछ महीनों के लिए देशभर में लॉकडाउन (lockdown) लगाया गया था। इसके बाद अब अनलॉक का दूसरा फेस चल रहा है। पिछले कुछ दिनों इस वायरस ने एक बार फिर अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है। आम लोगों के साथ बॉलीवुड (Bollywood) पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ा है। इसके प्रकोप के चलते करीब तीन महीनों तक सभी प्रकार की शूटिंग बंद (all types of shootings closed) थी। हालांकि अब कुछ शर्तों के साथ शूटिंग की इजाजत मिल गई है। सेट पर पूरी सावधानी और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए शूट कर रहे है। इसके बावजूद भी कलाकार कोरोना की चपेट में आ रहे है। कोरोना वायरस के कारण 2020 से हर कोई परेशान (Everyone is upset since 2020) है। इस कड़ी में बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान (Bollywood actress Kareena Kapoor Khan) का नाम शामिल है।

करीना कपूर वर्ष 2020 से परेशान हो गई है और अगले साल यानी 2021 का इंतजार कर रही है। साल 2020 फिल्म इंडस्ट्री के लिए बुरा साल साबित हुआ है। इस वर्ष न सिर्फ कई दिग्गज बॉलीवुड सितारों ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया बल्कि कोरोना वायरस के चलते पहली बार ऐसा हुआ जब भारत में सिनेमाघर लंबे वक्त के लिए बंद कर दिए गए हैं। करीना कपूर खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि वह वर्ष 2020 से किस हद तक परेशान हो चुकी हैं। करीना कपूर खान ने अपनी एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वह यलो हाफ जैकेट और ब्लैक आउटफिट में नजर आ रही हैं। तस्वीर में करीना बहुत मायूस सी बैठी हुई हैं और कहीं खयालों में खोई हुई हैं। तस्वीर के कैप्शन में करीना ने लिखा, 'इंतजार कर रही हूं साल 2021 का।' करीना, रकुल प्रीत सिंह, उर्वशी रोतेला, राधिका मदान, कार्तिक आर्यन, दीपिका पादुकोण सहित बॉलीवुड के कई सितारों का कहना है कि 2020 से बहुत रूलाया है और अब उनको 2021 का इंतजार है।