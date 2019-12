66वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड 2019 में इन मशहूर हस्तियों ने जीता खिताब, अक्षय से लेकर आयुष्मान लिस्ट में शामिल

आज दिल्ली के विज्ञान भवन में 66वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड 2019 ( 66th National Film Awards 2019 )का आयोजन हुआ। इस खास मौके पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अवॅार्ड विनर्स को सम्मानित किया। इस दौरान बॅालीवुड इंडस्ट्री के महानायक अमिताभ बच्चन ( Amitabh Bachchan ) को दादा साहेब फाल्के, आयुष्मान खुराना ( Ayushmann Khurrana ) को फिल्म 'अंधाधुन' और विक्की कौशल ( Vicky Kaushal ) को 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' के लिए बेस्ट एक्टर, साउथ एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश को 'महानती' (Mahanati) के लिए बेस्ट एक्ट्रेस और सुरेखा सीकरी को 'बधाई हो' के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवॉर्ड से नवाजा गया। इनके अलावा अन्य कैटेगिरीज में कई मशहूर हस्तियों को सम्मानित किया गया। तो आइए देखते हैं अवॅार्ड की पूरी लिस्ट...

बेस्ट हिंदी फिल्म- अंधाधुन

बेस्ट पॉपुलर फिल्म- 'बधाई हो'

सोशल इश्यू बेस्ड बेस्ट मूवी- 'पैडमैन'

बेस्ट एक्टर- आयुष्मान खुराना (अंधाधुन) और विक्की कौशल (उरी)

बेस्ट एक्ट्रेस- कीर्ति सुरेश (महानती, तेलुगू)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर- शिवानंद किरकिरे (चुंबक)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस- सुरेखा सीकरी (फिल्म: 'बधाई हो')

बेस्ट डायरेक्शन- आदित्य धर (उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक)

बेस्ट डेब्यू डायेक्टर- सुधाकर रेड्डी यकंती, फिल्म नाल (मराठी)

बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर- अरिजीत सिंह (फिल्म: 'पद्मावत')

बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर- बिंदू मालिनी

बेस्ट सॉन्ग- बिंते दिल (पद्मावत)

बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर- संजय लीला भंसाली (फिल्म: 'पद्मावत')

बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक- सास्वत सचदेवा (उरी)

बेस्ट साउंड डिजाइन- बिश्वदीप दीपक (फिल्म: 'उरी')

बेस्ट फिल्म क्रिटिक- ब्ले जानी और अनंत विजय

#Padman wins the award for the Best Film on Social Issues



Actor @akshaykumar receives the award for the film #Padman at 66th #NationalFilmAwards pic.twitter.com/QVLpmMu1BV — PIB India (@PIB_India) December 23, 2019

बेस्ट लिरिक्स- नितिचारमी (कन्नड़ फिल्म)

मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट- उत्तराखंड

बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स- 'KGF' और 'Awe'

बेस्ट कोरियोग्राफर- क्रूति महेश मिद्या (फिल्म: 'पद्मावत' (घूमर गाना))

बेस्ट डायलॉग- तारीख (बंगाली)

Best #Choreography award goes to Kruti Mahesh Madya &

Jyoti Tomar for the song #Ghoomar from the film #Padmaavat



Feature Films Section at #NationalFilmAwards pic.twitter.com/s9yuMEGbJ3 — PIB India (@PIB_India) December 23, 2019

Shashwat Sachdev receives the #NationalAward for Best Music Direction (Background Music) for #URI: The Surgical Strike



The background score excels in providing the right atmosphere for the film.#NationalFilmAwards pic.twitter.com/k0l7Bx2Oij — PIB India (@PIB_India) December 23, 2019

#SanjayLeelaBhansali receives the #NationalAward for Best Music Direction for #Padmaavat



All the songs lift the mood of the film and give a different dimension to the narrative.#NationalFilmAwards pic.twitter.com/OaNwKHCxuw — PIB India (@PIB_India) December 23, 2019

नॉन फिक्शन फिल्मों की अवॅार्ड लिस्ट :

स्पेशल मेंशन अवॉर्ड- महान हुतात्मा- सागर पुराणिक

ग्लो वॉर्म इन ए जंगल- रमण दुंपाल

लड्डू- समीर साधवानी और किशोर साधवानी

बेस्ट नरेशन मधुबनी- द स्टेशन ऑफ कलर

आवाज- दीपक अग्निहोत्री, उर्विजा उपाध्याय

बेस्ट म्यूजिक फिल्म- ज्योति- डायरेक्टर केदार दिवेकर

बेस्ट ऑडियोग्रफी चिल्ड्रेन ऑफ द सॉइल- बिश्वदीप चटर्जी

बेस्ट लोकेशन साउंडद सिक्रेट लाइफ ऑफ फ्रॉग्स- अजय बेदी

बेस्ट सिनमैटॉग्रफी- द सिक्रेट लाइफ ऑफ फ्रॉग्स - अजय बेदी और विजय बेदी

बेस्ट बीट डायरेक्शन- अई शपथ- गौतम वजे

बेस्ट फिल्म ऑन फैमिली वैल्यु- चलो जीते हैं- मंगेश हडावले

बेस्ट शॉट फिक्शन फिल्म- कासव- आदित्य सुभाष जंभाले

सोशल जस्टिस फिल्म- व्हाइ मी- हरीश शाह

सोशल जस्टिस फिल्म- एकांत- नीरज सिंह

बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव फिल्म- अमोली- जैसमिन कौर और अविनाश रॉय

बेस्ट स्पोर्ट्स फिल्म- स्विमिंग थ्रू द डार्कनेस- सुप्रियो सेन

बेस्ट एजुकेशनल फिल्म- सरला विरला- एरेगोड़ा

Special Jury Award at 66th #NationalFilmAwards goes to 13 actors of Gujarati film #Hellaro for the ability of a group of rural women characters, acting as a unit, to bring about social transformation while taking the audience through emotional catharsis. pic.twitter.com/yXOefkPj9P — PIB India (@PIB_India) December 23, 2019

#Aditya Dhar wins Best Director Award for #Uri: The Surgical Strike at the 66th #NationalFilmAwards



The challenge of telling a true story of military action in a realistic manner is dealt with utmost clarity and effectiveness in the Film@AdityaDharFilms pic.twitter.com/StB5ewE5Xi — PIB India (@PIB_India) December 23, 2019

Best Actor (Feature Films Section) goes to @ayushmannk for #Andhadhun for his powerful execution of a complex role of ‘now blind & now not blind’ character.#NationalFilmAwards pic.twitter.com/dIQXYgKVKe — PIB India (@PIB_India) December 23, 2019

बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इशू- ताला ते कूंजी- शिल्पी गुलाटी

बेस्ट एनवायरन्मेंटल फिल्म- द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस टाइगर- सुबिया नालामुथु

बेस्ट प्रमोशनल फिल्म- रीडिस्कवरिंग जाजम- अविशान मौर्य और कृति गुप्ता

बेस्ट आर्ट्स ऐंड कल्चरल फिल्म- बुनकर: द लास्ट ऑफ द वाराणसी वीवर्स- सत्यप्रकाश उपाध्याय

बेस्ट डेब्यू नॉन-फीचर फिल्म ऑफ ए डायरेक्टर- फलूदा- साग्निक चटर्जी

बेस्ट नॉन-फीचर फलिम (शेयर्ड)- सन राइज - विभा बख्शी