इन 7 बॉलीवुड स्टार्स ने मेकअप से बदला हुलिया, राजकुमार राव तो पहचान में ही नहीं आए

मुंबई। मूवीज में आपने अपने चहेते स्टार्स को कई तरह के किरदार निभाते देखा होगा। अमूमन एक्टर्स कपड़ों और अंदाज बदलने के अलावा नए किरदार में ज्यादा बदलाव नहीं कर पाते हैं। पर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि किरदार को जीवंत दिखाने के लिए निर्माता एक्टर का पूरा हुलिया ही बदल देते हैं। उनके बदले हुए लुक को देख पहली बार में पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। आइए जानते हैं किन स्टार्स को किन मूवीज में ऐसा दिखाया गया कि असली की पहचान पीछे रह गई—



अमिताभ बच्चन — पा

अमिताभ बच्चन ने अपनी फिल्म 'पा' में एक बच्चे का रोल किया जिसे प्रोगेरिया नाम की बीमारी थी। इस मूवी में अमिताभ को लुक देने वाले अंतरराष्ट्रीय मेकअप आर्टिस्ट क्रिस्टिन टिंन्सले थे। इस लुक के लिए दोनों को 2009 में नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला।

राजकुमार राव — राब्ता

And here is my Guest appearance from #Raabta . pic.twitter.com/AZaHryWX6a

राजकुमार राव ने फिल्म 'राब्ता' में कैमियो किया था। इस मूवी एक्टर 324 साल के आदमी के रूप में नजर आए। इस मूवी में उन्हें पहचानना मुश्किल था। बताया जाता है कि इसके लिए उन्हें 16 लुक टेस्ट से गुजरना पड़ा। तब जाकर फाइनल लुक तय हुआ। तुम्बाड फेम मेकअप आर्टिस्ट जुबे जोहल ने एक्टर के लुक पर काम किया था।

कमल हासन — इंडियन

1996 में आई फिल्म 'इंडियन' में कमल हासन डबल रोल में थे। इसमें उन्होंने 70 साल की उम्र के व्यक्ति का रोल किया था। उनके इस लुक को मेकअप आर्टिस्ट माइकल वेस्टमोर और माइकल जोन्स ने तैयार किया था। इसके लिए कमल हासन को चौथा नेशनल अवॉर्ड मिला था।

ऋषि कपूर — कपूर एंड संस

This was the transformation which took 5 hours daily. “Kapoor&Sons”. Cheers Greg Cannom from all of us. You are a genius! pic.twitter.com/IFXsOLHdb0