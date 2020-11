विवादों में बुरी फंसी वेब सीरीज ‘A Suitable Boy’, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है #BoycottNetflix

नई दिल्ली | मीरा नायर की वेब सीरीज ‘A Suitable Boy’ रिलीज होते ही विवादों में घिर गई है। सीरीज में एक किसिंग सीन (Kissing Scene) को लेकर बवाल मच गया। लोगों ने ट्विटर पर #BoycottNetflix हैशटैग के साथ इस OTT प्लेटफार्म का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। इसी बीच मध्यप्रदेश के गृहमंत्री ने भी इसपर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वेबसीरीज ‘A Suitable Boy’ में एक मुस्लिम लड़का मंदिर में हिंदू लड़की को किस करता है और बैकग्राउंड में भजन चल रहा है। ये हमारी भावनाएं आहत करता है। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इसपर ध्यान दिया जाए कि नेटफ्लिक्स और शो के निर्माता-निर्देशक पर क्या कार्रवाई की जा सकती है।

सोशल मीडिया (Social Media) पर नेटफ्लिक्स को बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है। सीरीज पर लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लग रहा है। गौरव गोयल ने एक ट्वीट करते हुए लिखा- अगर कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जानबूझकर हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करता है तो उसके खिलाफ लोकल कोर्ट या पुलिस में शिकायत करें। कानून इस पर शख्त कार्रवाई करेगा। जहां एक तरफ #NetflixBoycott तेजी से ट्रेंड कर रहा है वहीं कुछ यूजर्स खजुराहो की कला-कृतियों की तुलना कर वेब सीरीज का समर्थन भी कर रहे हैं।

If any OTT platform is delibrately insulting the Hindu Gods & Goddess, pls file the complaint with the police or local court under Section 295A of IPC. The law will take care of such offenders.



In case of any assistance you can contact me or @chakusameer#BoycottNetflix