सुपरहिट लेकिन दिल दहला देने वाली फिल्म, 30 साल बाद भी दिलों पर चलाईं छुरियां

'बेवफा सनम' गुलशन कुमार की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म थी। फिल्म में कृष्ण कुमार और शिल्पा शिरोडकर ने लीड रोल निभाया था। फिल्म का बजट लगभग 2 करोड़ रुपये था और इसने लगभग 13 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था। इसके साथ ही 'बेवफा सनम' का म्यूजिक सुपरहिट था। इस फिल्म के म्यूजिक एल्बम के एक करोड़ से ज्यादा कैसेट बिके थे। फिल्म के प्रोमो में कृष्ण कुमार को जेल से भागते हुए और हीरोइन को शादी के दौरान गोली मारते हुए दिखाया गया था, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया था। फिल्म के 4 गाने सोनू निगम ने गाए थे और चारों गाने सुपरहिट रहे थे।