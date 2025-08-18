सुपरहिट लेकिन दिल दहला देने वाली फिल्म, 30 साल बाद भी दिलों पर चलाईं छुरियां

Superhit Film: 1995 में रिलीज हुई फिल्म 'बेवफा सनम' बॉक्स ऑफिस पर भले ही टॉप 20 में जगह न बना पाई हो, लेकिन इसने उत्तर भारत के शहरों में ऐसा धमाल मचाया था कि हर गली-चौराहे पर इसके गाने गूंजते थे। खासकर यूपी-बिहार के प्रेम में धोखा खाए युवाओं के लिए ये फिल्म किसी आईने की तरह थी, जिसमें वे अपना दर्द देख सकते थे। बता दें कि ये फिल्म एक म्यूजिकल ड्रामा थी, जिसकी कहानी बेहद दमदार थी। 'अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का', 'ओ दिल तोड़के हंसती हो मेरा' और 'इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं' जैसे गानों को आज भी प्रेमी गुनगुनाते हैं।
12 मई 1995 को रिलीज हुई इस फिल्म को म्यूजिक किंग गुलशन कुमार ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था। फिल्म के म्यूजिक एल्बम का एक गाना, 'दिलों पर चलाईं छुरियां', हाल के दिनों में फिर से लोगों की जुबान पर चढ़ गया है। हर कोई इस गाने पर रील्स बना रहा है। ये गाना फिल्म में नहीं था, लेकिन अब लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। इस गाने के क्रेज का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि टी-सीरीज ने इसका नया वर्जन लॉन्च कर दिया है, जिसे अब तक 37 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं।
'बेवफा सनम' गुलशन कुमार की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म थी। फिल्म में कृष्ण कुमार और शिल्पा शिरोडकर ने लीड रोल निभाया था। फिल्म का बजट लगभग 2 करोड़ रुपये था और इसने लगभग 13 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था। इसके साथ ही 'बेवफा सनम' का म्यूजिक सुपरहिट था। इस फिल्म के म्यूजिक एल्बम के एक करोड़ से ज्यादा कैसेट बिके थे। फिल्म के प्रोमो में कृष्ण कुमार को जेल से भागते हुए और हीरोइन को शादी के दौरान गोली मारते हुए दिखाया गया था, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया था। फिल्म के 4 गाने सोनू निगम ने गाए थे और चारों गाने सुपरहिट रहे थे।
बता दें कि कहा जाता है कि 'बेवफा सनम' की कहानी पाकिस्तान के सूफी सिंगर अताउल्लाह खान इशाखेल्वी की जिंदगी पर आधारित थी। इस अफवाह का फायदा टी-सीरीज को हुआ और फिल्म के प्रति लोगों की दीवानगी बढ़ गई थी। दरअसल 'बेवफा सनम' गुलशन कुमार की बतौर डायरेक्टर पहली और आखिरी फिल्म थी। उन्होंने 80 के दशक में टी-सीरीज की स्थापना की थी। 12 अगस्त 1997 को गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई थी।