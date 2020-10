Aahana Kumra की मां ने 68 की उम्र में पास की LLB परीक्षा, एक्ट्रेस ने कहा- गर्व है, वकील साहिबा

मुंबई। कहते हैं पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। यही कहावत चरितार्थ की है बॉलीवुड एक्ट्रेस अहाना कुमरा ( Aahana Kumra ) की मां सुरेश बाल्यान कुमरा ( Suresh Balyan Kumra ) ने। अहाना की मां ने 68 साल की उम्र में बैचलर ऑफ लॉ ( LLB ) की परीक्षा पास की है। एक्ट्रेस ने अपनी मां की इस उपलब्धि की जानकारी सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ शेयर की है। उनका कहना है कि मां के वकील बनने पर उन्हें गर्व है।

'गर्व है वकील साहिबा'

अहाना ने सोशल मीडिया पर मां की फोटोज शेयर की हैं। इनमें वह मां के साथ नजर आ रही हैं। एक फोटो में उनकी मां पुलिस की वर्दी में दिख रही हैं। जबकि एक अन्य फोटो में वह कुछ पढ़ते देखी जा सकती हैं। एक्ट्रेस ने ट्वीट में लिखा,' पुलिस विभाग और सीबीआई में 40 साल शानदार सेवा देने के बाद श्रीमती सुरेश बाल्यान कुमरा को 90 फीसदी एडीआर स्कोर के साथ एलएलबी परीक्षा पास करने पर मुबारकबाद। आपके 68 की उम्र में वकील बनने को लेकर मैं बहुत गौरवान्वित हूं। वकील साहिबा।'

After 40 glorious years of service to the the Police Department and the CBI, Deputy Superintendent of Police Mrs. Suresh Balyan Kumra, congratulations for successfully passing LLB with a 90% ADR. I am mighty proud of you for becoming a lawyer at the age of 68 yrs! Vakil Sahiba ⚖️ pic.twitter.com/qqyz4Zyn5P