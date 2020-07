Aamir Khan की फिल्म को बड़ा झटका, भारत और चीन में जारी तनाव के बीच 'लाल सिंह चड्ढा' की शूटिंग हुई रद्द

नई दिल्‍ली। कोरोना के बढ़ते कहर के चलते बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को काफी बड़ा झटका लगा था क्योंकि देश में लगे लॉकडाउन के चलते फिल्मों की शूटिंग रूकी हुई थी अब लॉकडाउन में मिली रियायतों के बीच कुछ फिल्मों की शूटिंग शुरू हुई है जिसमें बॉलीवुड के मिस्टर परफैक्शनिस्ट आमिर खान (Aamir Khan) की फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' (Laal Singh Chaddha) का नाम भ शामिल है लेकिन इस फिल्म को भी अब एक बड़ा झटका लगा है। फिल्म लाल सिंह चड्ढा की अधुरी फिल्म की शूटिंग लद्दाख में होने वाली थी लेकिन (Tension continues on LAC between India and China)भारत और चीन के बीच जारी तनाव के कारण और गलवान घाटी में हुई झड़प के कारण आमिर खान ने लद्दाख में होने वाली शूटिंग को रद्द कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि लाल सिंह चड्ढा से जुड़ी यह शूटिंग कार्गिल(Lal Singh Chadha shooting Kargil) में की जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आमिर खान ने इस सिलसिले में फिल्म के डायरेक्टर अद्वैत चंदन से भी बात की है।

जानकारी के मुताबिक आमिर खान (Aamir Khan) सीमा मे हो रहे विवाद के चलते इस मुद्दे पर अहम फैसला लिया है कि इस फिल्म की शूटिंग को अभी रोक दिया जाएगा। इसलिए आमिर, और इस फिल्म से जुड़ी टीम के लोगों ने शूटिंग को कार्गिल शिफ्ट करने पर विचार कर रहे हैं।

बताया जा रहा है कि इस फिल्म का एक हिस्सा अभी फिल्माना बाकी है, लेकिन रचनाकारों और स्टूडियो ने सर्वसम्मति से सावधानी बरतने और अभी के लिए शूटिंग को रोकने का फैसला किया है।" बता दें कि आमिर खान के साथ इस फिल्म में करीना कपूर और मोना सिंह भी अहम भूमिका निभाती नजर आएंगी। लाल सिंह चड्ढा इसी साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज होने वाली है।