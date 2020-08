तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से मिलने पर Aamir Khan पर मंत्री Subramanian Swamy ने कसा तंज, बोलें-'आमिर खान भी उन तीन खान सिपाहियों में से एक हैं।'

नई दिल्ली। अपनी अपकमिंग फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' ( Lal Singh Chaddha ) की शूटिंग को पूरा करने के लिए अभिनेता आमिर खान ( Aamir khan ) तुर्की पहुंच चुके हैं। कुछ समय पहले ही उनकी तुर्की पहुंचते ही एयरपोर्ट ( Amir Khan Turkish Photos ) से कुछ तस्वीरें भी सामने आईं थीं। लेकिन अब आमिर खान के तुर्की जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल ( Aamir Khan Troll ) किया जा रहा है। यही नहीं कई पार्टी के नेता भी आमिर को काफी खरी-खोटी सुना रहे हैं। इस बीच वह बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ( subramanian swamy ) ने भी आमिर खान पर तंज कसते हुए एक ट्वीट किया है। जिसके चलते वह सुर्खियों में बने हुए हैं।

I had the great pleasure of meeting @aamir_khan, the world-renowned Indian actor, filmmaker, and director, in Istanbul. I was happy to learn that Aamir decided to wrap up the shooting of his latest movie ‘Laal Singh Chaddha’ in different parts of Turkey. I look forward to it! pic.twitter.com/3rSCMmAOMW