बेटी इरा खान के साथ Aamir Khan देखने पहुंचे फातिमा सना शेख की फिल्म 'सूरज पे मंगल भारी', जानिए क्यों हुए ट्रोल?

नई दिल्ली | कोरोना वायरस (Coronavirus) के कारण जहां कई दिनों तक लोग घर में बंद रहे वहीं अब लगभग सबकुछ पहले जैसा नजर आ रहा है। बॉलीवुड सेलेब्स ना सिर्फ अपने काम पर लौट गए हैं बल्कि सिनेमाघरों में जाकर फिल्म रिलीज का मजा भी ले रहे हैं। हाल ही में बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान (Aamir Khan) भी अपनी बेटी इरा खान (Ira Khan) के साथ थियेटर पहुंचे। आमिर उनके साथ दंगल फिल्म में काम कर चुकी एक्ट्रेस फातिमा सना शेख की मूवी सूरज पे मंगल भारी (Suraj Pe Mangal Bhari) देखने गए थे लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो ट्रोलिंग का शिकार हो जाएंगे।

आमिर खान के वीडियो और फोटो को विरल भयानी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। आमिर और इरा थियेटर से बाहर आते हुए स्पॉट किए गए। इस दौरान आमिर ने अपना मास्क भी हटाया और पोज दिया। हालांकि कई लोगों को आमिर का यूं बाहर जाकर मूवी देखना रास नहीं आया और उन्हें बुरी तरह से ट्रोल कर दिया। ट्विटर पर कई यूजर्स का कहना है कि आमिर खुद एक स्टार हैं और उन्हें इस तरह से सिनेमाहाल में जाकर अभी फिल्म नहीं देखनी चाहिए। कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है।

आमिर ने खुद अपने ट्विटर पर भी फिल्म ‘सूरज पे मंगल भारी’ देखने की जानकारी दी थी जिसके बाद लोगों ने उन्हें इसे घर पर ही देखने की सलाह दी है। आमिर ने लिखा- सिनेमा हॉल में सूरज पे मंगल भारी देखने जा रहा हूं। लंबे वक्‍त बाद बड़े स्‍क्रीन का अनुभव लेने का बेसब्री से इंतजार है।

Nobody should visit any multiplex. Covid 19 is still here. Think about your family, stay safe.

वहीं कई यूजर्स आमिर से फिल्म को लेकर भी सवाल कर रहे हैं। लोग उनसे मूवी रिव्यू मांग रहे हैं। तो कुछ आमिर से उनकी नई फिल्म की डिमांड कर रहे हैं। कई फैंस आमिर से सुरक्षित रहने के लिए कह रहे हैं।

You way of luring people to watch your upcoming movie! Ideally you should discourage people to go out till it is absolutely unavoidable. When #WFH is a norm and students have adapted to online classes, you talk about going to cinema hall! Life is more imp than leisure!