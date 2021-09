ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की शादी की फेक तस्वीर सोशल मीडिया पर हुई वायरल, एक्टर को बतानी पड़ी सच्चाई

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की जोड़ी को लोग काफी पसंद करते हैं। दोनों को इंडस्ट्री का पावर कपल कहा जाता है। दोनों ने साल २००७ में शादी की थी। जिसके बाद से ही वह अपनी खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं। १४ साल से दोनों हर सुख-दुख में एक-दूसरे का साथ निभाते आ रहे हैं। दोनों की एक बेटी भी है, जिसका नाम आराध्या है। अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी की तस्वीरें आज भी सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। लेकिन अब उनकी एक ऐसी तस्वीर सामने आई कि अभिषेक को खुद सफाई देनी पड़ गई।

हाल ही में अभिषेक और ऐश्वर्या की एक पुरानी फोटो वायरल होने का दावा किया जा रहा है। लेकिन इस फोटो की सच्चाई कुछ और ही है। दरअसल, ट्विटर पर एक यूजर ने एक फोटो शेयर की। इस फोटो में अभिषेक और ऐश्वर्या दूल्हा और दुल्हन की तरह नजर आ रहे हैं। फोटो में जहां अभिषेक मुस्कुरा रहे हैं तो वहीं, ऐश्वर्या ठहाके लगाते हुए हंसती हुई नजर आ रही हैं। इस फोटो को शेयर करते हुए यूजर ने दावा किया है कि ये अभिषेक और ऐश की शादी की तस्वीर है।

Her laugh n his Smile say it all 😍❤️ #MyLovelies #AbhishekBachchan #AishwaryaRaiBachchan #TBThursday pic.twitter.com/HA4iGi0XhS