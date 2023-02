बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने से पहले एलआईसी एजेंट थे अभिषेक बच्चन

अभिषेक बच्चन को बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। उन्हें प्रोड्यूसर्स के खूब चक्कर काटने पर फिल्में मिलनी शुरू हुई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि बॉलीवुड में डेब्यू से पहले अभिषेक बच्चन एक एलआईसी एजेंट के रूप में काम करते थे।

Abhishek Bachchan Birthday: Before his Bollywood debut, Jr Bachchan worked as an insurance agent