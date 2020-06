मेरा डिजिटल डेब्यू आखिरकार रिलीज के लिए तैयार : अभिषेक बच्चन

बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन (Bollywood actor Abhishek Bachchan) अपनीे डिजिटल डेब्यू ( digital debut) को लेकर काफी उत्साहित है। अभिषेक बच्चन अपने डिजिटल डेब्यू वेब सीरीज 'ब्रीद: इन द शैडो' ( web series Breathe: Into The Shadows) की रिलीज की तारीख घोषित होने को लेकर काफी रोमांचित हैं। इस बारे में अभिषेक ने कहा, 'ब्रीद: इन द शैडो' ( web series Breathe: Into The Shadows) के साथ अपने डिजिटल ऑन-स्क्रीन डेब्यू करने का रोमांच, आखिरकार पिछले शुक्रवार को इसे लेकर घोषणा कर दी गई। उन्होंने आगे कहा, शो की लॉन्च की तारीख की घोषणा के बाद से मुझे जो प्यार और समर्थन मिला है, उसने नए दर्शकों के साथ जुड़ने के मेरे विश्वास को और दृढ़ कर दिया है। मैं अपनी पहली डिजिटल सीरीज शुरू करने को लेकर खुश हूं जो रोमांचक, शैली-परिभाषित कंटेंट का एक आदर्श उदाहरण है जिसे अब हम अपनी सुविधानुसार इसे ग्रहण करने में सक्षम हैं। अभिषेक के किरदार का फस्र्ट लुक सामने आ गया है। पोस्टर में उन्हें अंधेरे में और गंभीर दिखाया गया है, साथ ही उनके हाथ में एक लापता बच्चे का पैम्पलेट है। निर्देशक मयंक शर्मा ने भवानी अय्यर, विक्रम तुली और अरशद सैयद के साथ मिलकर सीरीज लिखी है। ट्रेलर 1 जुलाई को लॉन्च होने वाला है और यह सीरीज 10 जुलाई से एमेजॉन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर स्ट्रीम होगी।



साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर 'ब्रीद : इन द शैडो' ( web series Breathe: Into The Shadows) अबुंदंतिया एंटरटेनमेंट द्वारा रचित और निर्मित है। इस मूल श्रृंखला में दक्षिण भारत के प्रमुख कलाकारों में से एक नित्या मेनन भी अपना डिजिटल डेब्यू कर रही हैं। सैयामी खेर भी एक प्रमुख किरदार के साथ कलाकारों की इस टोली में शामिल हो गई हैं। यह बहुप्रतीक्षित अमेजन ओरिजिनल सीरीज दुनिया भर के 200 से अधिक देशों और क्षेत्रों में विशेष रूप से अमेजन प्राइम वीडियो पर लॉन्च होगी। अमेजन प्राइम वीडियो से इंडिया ओरिजनल्स की प्रमुख अपर्णा पुरोहित कहती है, अभिषेक बच्चन, अमित साध, नित्या मेनन और सैयामी खेर सहित अन्य कलाकारों के साथ हम नया शो 'ब्रीद: द शैडो' को पेश करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। हमें पूरा विश्वास है कि संपूर्ण भारत सहित दुनियाभर में हमारे दर्शकों को यह सीरीज पसंद आएगी।

अबुंदंतिया एंटरटेनमेंट के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रम मल्होत्रा ने साझा किया, अबुंदंतिया एंटरटेनमेंट हमेशा विभिन्न शैली में आकर्षक और प्रभावशाली कंटेंट बनाने में सबसे आगे रहा है। हम अमेजन प्राइम वीडियो के साथ एक बार फिर एक सफल अमेजन ओरिजिनल सीरीज ब्रीद के नए सीजन के साथ सहयोग करने के लिए उत्साहित हैं। मैं अमित, नित्या और सैयामी के साथ अभिषेक के आ जाने से बेहद खुश हूं और मयंक द्वारा एक मनोरंजक कहानी, एक ताजा और उन्नत स्टोरी लाइन के साथ हमें विश्वास है कि यह शो पूरी दुनिया में प्रशंसकों द्वारा पसंद किया जाएगा।