एक्टर शाहरुख खान की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने अपने नए प्रोजेक्ट की घोषणा की है। वे सुजॉय घोष की बाउंड स्क्रिप्ट प्रोडक्शन के साथ मिलकर फिल्म 'बॉब बिस्वास' का निर्माण करेंगे। इसमें अभिषेक बच्चन लीड किरदार में होंगे। बॉब बिस्‍वास वर्ष 2012 में आई फ‍िल्‍म 'कहानी' का एक काल्पनिक किरदार है। व‍िद्या बालन की इस फ‍िल्‍म में बॉब का रोल कॉन्ट्रैक्ट किलर का था।

फ‍िल्‍म के साथ ये क‍िरदार काफी पॉपुलर हुआ था और सोशल मीडिया पर इसे बहुत से पेज समर्पित किए गए हैं। इस पर कई मीम्स भी बनाए गए। वहीं अभिषेक की आगामी फिल्म 'बॉब बिस्वास' दरअसल बॉब पर एक स्पिन-ऑफ फिल्म है, जिसमें यह क‍िरदार लीड रोल में होगा। इसमें पर्दे पर इनके दोहरे स्वभाव के साथ कई और पहलू भी देखने मिलेंगे।

फिल्म का निर्देशन दीया अन्नपूर्णा घोष कर रही हैं। इस फिल्म के साथ दीया पहली बार फीचर फ़िल्म का निर्देशन कर रही हैं। उनकी पिछली शॉर्ट फिल्म को 2018 में प्रतिष्ठित कांन्स फिल्म महोत्सव के लिए चुना गया था। फ‍िल्म की शूटिंग 2020 के शुरुआत में शुरू होगी। बताया जा रहा है कि फिल्म अगले साल ही रिलीज भी होगी।

need your blessings and good wishes...

and a minute of your time 😃 #BobBiswas https://t.co/wK3szwj5bD