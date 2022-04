आखिर क्यों अभिषेक बच्चन ने पत्नी ऐश्वर्या संग लंबे वक्त से नहीं की है फिल्म, पूछने पर दिया कुछ ऐसा जवाब

अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय ने लंबे समय से साथ में फिल्म नहीं की है। अब फैंस उनसे सवाल कर रहे हैं कि वह अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय के साथ कब फिल्म करेगे। चलिए जानते हैं एक्टर ने क्या कहा हैं…

फिल्म दसवीं के तुरंत बाद एक्टर अपनी नई फिल्म ‘ब्रीद-3’ की शूटिंग में व्यस्त हैं। इन दिनों पैन इंडिया फिल्में जैसे आरआरआर, केजीएफ-2 और पुष्पा काफी सुर्खियों में हैं। ऐसे में मणि रत्नम की फिल्म गुरु और रावण जैसी फिल्मों में अभिषेक बच्चन का किरदार कैसे ना याद किया जाए। उनकी इस फिल्म में किरदार देखने लायक था।

abhishek bachchan wants to work with aishwarya rai waiting for script