Sudhir Pandey: ‘मुझे इग्नोर नहीं किया गया’, ‘Ginny Weds Sunny 2’ के वायरल वीडियो पर सुधीर पांडे ने तोड़ी चुप्पी

Sudhir Pandey: कई फेमस फिल्मों और टीवी शोज में काम कर चुके दिग्गज अभिनेता सुधीर पांडे जल्दी ही 'गिन्नी वेड्स सनी 2' में नजर आने वाले हैं। कुछ दिन पहले मुंबई में फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में शामिल हुए थे सुधीर पांडे। हाल ही में ट्रेलर लॉन्च इवेंट से उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बिना किसी से मिले चुपचाप स्टेज से उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसके बाद नेटिजन्स ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि फिल्म निर्माताओं और को-स्टार्स ने इवेंट में उनका अपमान किया होगा।