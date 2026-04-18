‘घर में पसरा था सन्नाटा’, आशा भोसले के निधन के बाद कैसा है घर का माहौल, अनुपम खेर ने बयां किया आंखों देखा हाल

Anupam Kher Asha Bhosle House Visit: इंडियन सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर आज यानी शनिवार (18 अप्रैल) को मुंबई में दिवंगत गायिका आशा भोसले के घर गए। 12 अप्रैल को आशा भोलसे के निधन के बाद उनके घर जाकर उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी और घर के माहौल, और ऊनि पोती जनाई भोसले की तारीफ की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर आशा जी के घर के अपने अनुभव के बारे में लिखा कि ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आवाज कानों में गूँज रही हो। इसके साथ ही उन्होंने जनाई की के बारे में लिखा कि वो महान सिंगर आशा भोसले की विरासत को पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ा रही हैं।